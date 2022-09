Travessia: Veja a primeira foto de Brisa com seu filho, Tonho

Lucy Alves posa com o ator mirim Vicente Alvite, que interpreta o filho de sua personagem na novela Travessia, próxima trama das 9 na Globo

As gravações da novela Travessia, da Globo, estão a todo vapor nos estúdios da emissora para a estreia em outubro. Tanto que a atriz Lucy Alves já começou o trabalho ao lado do ator mirim Vicente Alvite, que interpreta o filho de sua personagem.

Na história, Lucy Alves é Brisa, mãe de Tonho, que é fruto do namoro com Ari (Chay Suede). Vivendo no interior do Maranhão, ela é uma mulher muito apaixonada pelo filho e pelo namorido. Um dia, Ari decide adiar o casamento e viajar para o Rio de Janeiro para investigar uma construtora que pretende derrubar um casarão histórico da cidade. Brisa dá todo o apoio para o amado e fica cuidando sozinha do filho. Porém, Ari demora mais do que esperado para voltar para casa.

A novela Travessia é escrita por Gloria Perez e tem direção artística de Mauro Mendonça Filho. A trama estreia em outubro e vai substituira novela Pantanal.

Conheça os personagens Brisa e Tonho, da novela Travessia:

