Travessia: Sara descobre que filha de Débora está viva. Saiba como!

Nos próximos capítulos da novela Travessia, da Globo, Sara (Isabelle Nassar) vai descobrir que Débora (Grazi Massafera) realmente morreu no acidente de carro, mas receberá a notícia de que a filha da amiga está viva. A revelação será feita durante a pesquisa de Bia (Clara Buarque), que vai conseguir papeis que comprovam tudo o que aconteceu com a modelo.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Bia vai fingir que é estagiária de Cidália (Cassia Kis) e vai até o hospital para conseguir os documentos sobre a internação de Débora e o destino da filha que ela estava esperando. Nos documentos, ela vai descobrir que Débora realmente morreu em decorrência do acidente, mas a filha dela sobreviveu.

Sara ficará emocionada ao saber que a filha da amiga está viva e promete que fará de tudo para encontrar a menina. Inclusive, ela acredita que a criança deve ter crescido sem ter boas condições de vida, e dirá que quer encontrá-la para dar tudo o que ela merece. O que ela ainda não sabe é que a filha de Débora é Chiara (Jade Picon), que foi criada por Guerra (Humberto Martins) e não sabe a sua verdadeira origem.

Por causa da pesquisa de Bia, Cidália vai descobrir que os documentos foram retirados do hospital e vai alertar Guerra, que ficará preocupado com o que podem descobrir e contar para Chiara.

Isabelle Nassar, a Sara de Travessia, faz rara aparição com o marido

Intérprete da personagem Sara na novela Travessia, da Globo, atriz e modelo Isabelle Nassar aproveitou um final de semana de folga para curtir um passeio a dois com o seu marido, o empresário Alexandre Carvalho. Os dois foram fotografados lado a lado e abraçados enquanto chegavam para assistir ao show da banda Paralamas do Sucesso em uma casa de eventos.

Para a ocasião, a musa apostou em um look curtinho e despojado. A estrela surgiu com um conjunto de top cropped e minissaia preta e combinou com uma jaqueta verde e bolsa marrom. Enquanto isso, o marido dela surgiu com um look básico de camisa preta e calça jeans com tênis branco.

Isabelle é mãe de Maria, de 11 anos. A artista é natural do Rio de Janeiro, mas foi criada em Minas Gerais. O trabalho em Travessia marcou a estreia de Isabelle Nassar em uma novela. Antes disso, ela atuou na série Bom Dia, Verônica, da Netflix.

Fotos: Victor Chapetta - Agnews