Travessia: Saiba qual será o final de Moretti na novela

Nos últimos capítulos da novela Travessia, Moretti terá que enfrentar uma perseguição após sair da cadeia

Nos últimos capítulos da novela Travessia, da Globo, Moretti (Rodrigo Lombardi) vai encontrar o seu final, mas não será tão feliz assim. Ele será solto da cadeia, mas viverá uma perseguição na vida pessoal.

Nas cenas, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Stênio (Alexandre Nero) vai conseguir tirar Moretti da prisão e o empresário poderá ficar em liberdade para retomar a sua vida. Porém, ele vai ter que enfrentar uma pedra no seu sapato: Guida (Alessandra Negrini).

Na trama, Guida não vai desistir de perturbar a vida de Moretti para sempre. Mesmo vivendo um romance com Guerra (Humberto Martins), ela vai continuar incomodando o ex-marido e o seguindo em todos os lugares.

Em uma cena no final da história, Moretti estará em um restaurante com uma mulher e Guida aparece. Ela entra na conversa dos dois e diz que ele é uma cilada, que não recomenda um relacionamento com ele. Então, Moretti tenta disfarçar a situação com sua pretendente e diz que Guida toma remédios pesados. Enquanto isso, Guida diz para o filho, Rudá (Guilherme Cabral), que é muito vingativa.

Gloria Perez se defende após cena polêmica

Há poucos dias, o público estranhou uma cena de Brisa (Lucy Alves) dançando na chuva enquanto o filho estava internado em um hospital. Após ver as críticas para a cena, a autora Glória Perez se defendeu e disse que não escreveu aquela cena. Um fã da novela disse: “Glorinha, eu só não entendi a dança porque ela estava com o filho no hospital. Mas tudo... Tava escrito”. Então, a autora rebateu: “Não, não estava escrito. Foi improviso”.

Então, outro telespectador disse: “Gente, eu não estou acredito que a Gloria botou a Brisa para ficar rodando na chuva depois de ser assalta e o filho ter levado uma queda”. Em resposta, Perez disse: “Foi licença poética deles. A alegria viria com a chegada do Oto. Acontece...”. Por fim, a escritora comentou: “Respondendo a todos de uma vez: a dança da Brisa na frente do hospital foi improviso. Acontece”.