Travessia: saiba qual foi o crime que inspirou a novela de Gloria Perez

Crime da vida real inspirou a autora Gloria Perez a escrever o drama da protagonista Brisa na novela Travessia, que estreia nesta segunda-feira, 10

A novela Travessia, de Gloria Perez, estreia nesta segunda-feira, 10, na faixa das 9 da Globo e vai trazer a história da protagonista Brisa (Lucy Alves), uma jovem que é vítima de deepfake e sofre linchamento no meio da praça. A história da personagem foi inspirada em um crime que aconteceu na vida real aqui no Brasil.

A história da novela foi baseada na morte da dona de casa Fabiane Maria de Jesus, que faleceu em 2014 ao ver vítima de uma notícia falsa que viralizou nas redes sociais. Na época, o retrato falado de uma suposta sequestradora de crianças viralizou nas redes sociais. Um dia, um grupo de moradores de Guarujá, no litoral de São Paulo, viu Fabiane na rua e a apontaram como sendo a suposta mulher do retrato falado.

Um linchamento na rua começou e Fabiane faleceu após ser vítima de múltiplas agressões em público. Porém, a mulher não tinha nenhuma relação com a notícia falsa. Ela era uma mãe de duas meninas e levava uma vida tranquila. O crime chocou o Brasil na época.

A história de Brisa na novela Travessia

Na história da novela Travessia, Brisa será vítima de deepfake. Um rapaz vai pegar uma foto dela e colocar de forma falsa em um vídeo e inventar a suposta história de uma sequestradora de bebês. Brisa será reconhecida na rua e sofrerá linchamento público. Ela precisar correr e se esconder para conseguir provar que não é a mulher do vídeo.

"O ponto de partida da nossa história é uma deepfake que acaba por transformar radicalmente, num efeito dominó, a vida de algumas pessoas. A novela vai tratar de como a internet introduz, no nosso cotidiano, dramas novos, conflitos que as gerações anteriores não viveram e que dão um formato muito novo àqueles que conhecemos desde sempre como a calúnia, a extorsão, o assédio, a chantagem, e tantos outros mais. Vamos falar da inteligência artificial trazendo grandes benefícios e, ao mesmo tempo, deixando pessoas desempregadas. Também de como as redes sociais, dando voz a todos e possibilitando encontros inviáveis na vida real, funcionam como perigoso mecanismo de controle e abrem portas para novas modalidades de crimes. A internet inaugura maneiras de viver as amizades, os romances, o sexo... A aposta é que esse pano de fundo, mostrando como todas essas inovações são vividas no cotidiano das pessoas, seja um poderoso chamariz para despertar a atenção do público que vive e convive com os dramas e conflitos relatados pela novela. Além de funcionar como alerta para as muitas ciladas embutidas no encanto da vida virtual", contou a autora.

E completou: "Brisa vai passar por uma situação horrorosa, mas uma característica dela – assim como das minhas protagonistas, sempre – é ser uma mulher altiva, forte. Que enverga, mas não quebra! A Brisa é exatamente assim: intensa, cheia de personalidade e atitude, também de muita ternura e alegria. Tendo ficado órfã muito cedo, cresceu nas casas de um e de outro, aprendendo a se virar sozinha, a se defender sozinha. Tem a força e as carências dos sobreviventes. Como todas as minhas protagonistas, vai enfrentar os obstáculos com os quais terá que lidar em sua travessia, com os erros, acertos, a coragem e as fragilidades, que fazem parte da complexidade humana. Ela nem entende por que sua vida vira de cabeça para baixo. Vítima de uma deepfake, ela é quase linchada por uma situação que não entende. E ela, claro, fica apavorada. Pede socorro no carro de um homem que ela acha que também está sendo procurado pela polícia e ela não sabe por quais crimes. Consegue chegar ao Rio de Janeiro, onde não conhece ninguém além do Oto. A polícia está atrás dela, e ela acaba sendo presa com uma arma na mão. Ela está tão amedrontada que não diz sequer o nome na delegacia por medo da situação ficar pior. E ainda fica sem comunicação com ninguém, porque a bolsa dela é roubada e hoje em dia ninguém decora número nenhum de telefone. Brisa é uma mulher muito forte, mas que vai passar por toda essa situação. E o que vai defini-la como forte não é cair, mas saber levantar. Eu disse isso para a Lucy (Alves, protagonista): se você nunca caiu, nunca foi derrubada por uma situação vivida, como vai saber que é forte? A Brisa é testada pela vida de cara. E levanta, para lutar. Ela sabe levantar!".