Travessia: Saiba o que acontece com Ari no final da novela

No final da novela Travessia, Ari encontra a sua redenção na história. Saiba o que vai acontecer com ele

No último capítulo da novela Travessia, da Globo, o destino de Ari (Chay Suede) será revelado para o público. O rapaz será preso, mas logo será solto e encontrará o seu final feliz. Saiba como será!

Nas cenas, de acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Ari será condenado na Justiça por ter roubado as folhas em branco com a assinatura de Guerra (Humberto Martins). Isso porque o empresário conseguirá provar que não estava em condições de dar ordens enquanto estava no hospital após a bomba em seu carro. Guerra vai comemorar a notícia de que Ari será preso, mas logo terá que tomar uma decisão radical.

Ari vai descobrir que Débora (Grazi Massafera) é a mãe de Chiara (Jade Picon) e procura Guerra para contar a sua descoberta. Com medo que o ex-genro conte tudo para a jovem, o empresário faz um acordo com Ari. Ele diz que vai retirar o processo contra o rapaz em troca do silêncio dele. Porém, a prisão de Ari já terá saído e ele será preso mesmo assim.

Meses depois, Ari é solto procura Guerra novamente. No caminho, ele conhece o filho que teve com Chiara. Logo depois, Ari surge na venda de Núbia (Drica Moraes) no Maranhão e conta para a mãe que passou em uma entrevista de emprego e vai retomar a sua vida no Rio de Janeiro, mas quer fazer tudo certo desta vez.

A novela Travessia chega ao fim na primeira semana de maio e será substituída por Terra e Paixão, nova novela das 9 de Walcyr Carrasco.

Confira o resumo dos capítulos da novela Travessia no período de 24 a 29 de abril:

Capítulo 169 - Segunda-feira, 24 de abril

Helô e Stenio não encontram Creusa. Yone avisa a Helô que terá que liberar Ari por causa do habeas corpus. Guida implora a Brisa para não processar Rudá. Leonor diz a Cotinha que descobriu que Guerra não viajou no ano em que Chiara nasceu. Pilar e seus comparsas estão com Creusa como refém. Karina se desespera ao saber que Joel confrontará Bruna. Helô deduz que os bandidos raptaram Creusa. Dante oferece apoio a Ari, com a condição de que não minta. A atriz Bruna diz a Joel que não conhece nenhuma Karina. O pedófilo chantageia Karina, dizendo que venderá as fotos e vídeos da adolescente. Stenio e Helô acessam pela TV o link enviado pelos bandidos e se deparam com Creusa amarrada a uma cadeira.

Capítulo 170 - Terça-feira, 25 de abril

Creusa aparece no vídeo identificada como o mapa das joias. Dante conta a Ari que descobriu quem é Zezinho. Guerra manda Dina devolver a Núbia o documento que certifica a devolução da venda da mãe de Ari. Ari diz a Cidália que eles não resgataram todas as folhas assinadas por Guerra. Leonor estranha a rapidez com que Chiara assina o contrato do apartamento. Guida aceita comprar dólares em seu nome para Moretti, em troca de dinheiro. Pilar aparece no vídeo para Helô e Stenio, ameaçando matar Creusa. Dina devolve a venda para Núbia. Júlia diz a Chiara que a amiga não conseguirá esconder a gravidez de si própria. Cidália alerta Guerra para ambos se preparem contra as próximas falcatruas de Ari. Pilar ameaça Creusa, e Helô decide ceder à chantagem da bandida.

Capítulo 171 - Quarta-feira, 26 de abril

Brisa perdoa Rudá, mas diz que não poderá retirar a queixa contra o menino. Tininha conta a Brisa que Creusa foi sequestrada. Núbia conta a Adalgisa que recuperou a venda. Helô avisa que os policiais localizaram o paradeiro de Creusa. Pilar dá as coordenadas a Helô para a delegada salvar Creusa. Leonor comenta com Cotinha que tem algo estranho acontecendo com Chiara e Júlia. Isa avisa à família que um menino da escola disse que viu uma foto íntima de Karina. Os policiais conseguem resgatar Creusa e prender Pilar e seus comparsas. Ari descobre que o homem chamado Maurício, para o qual Zezinho fez o serviço, é Moretti.

Capítulo 172 - Quinta-feira, 27 de abril

Chiara fica assustada quando Lídia comenta que a jovem engordou. Ari mostra a foto do suposto Maurício a Helô, que identifica Moretti. Zezinho identifica Moretti na foto que Helô lhe mostra. Karina deixa a escola quando um colega mostra uma foto sua retirada de um site adulto. Brisa é roubada quando deixa Tonho no curso, e recebe ajuda de um homem. Ari e Núbia entram para ver Tonho, deixando Brisa do lado de fora. Bia vê Brisa em uma praça e chama Oto para testar a reação do namorado. Oto e Brisa se abraçam e se beijam.

Capítulo 173 - Sexta-feira, 28 de abril

Bia percebe que Oto escolheu ficar com Brisa. Joel e Marineide se desesperam à procura de Karina. Dante consola Bia. Karina pede ajuda a Isa. Joel solicita a Helô que encontre Karina. Helô descobre que Karina sofreu estupro virtual e aconselha Joel e Marineide a acolherem a filha. Cidália pergunta a Chiara quem era a mulher que esteve conversando com Júlia no apartamento que a filha de Guerra alugou. Guida conta a Cidália sobre as barrigas de grávida que viu no quarto de Chiara. Moretti é abordado por policiais no aeroporto.

Capítulo 174 - Sábado, 29 de abril

Laís avisa a Stenio que Moretti foi preso. Guerra termina com Guida ao saber que a noiva emprestou dólares para Moretti. Stenio diz a Moretti que não pode fazer nada por ele. Guida coloca um rato na cela de Moretti. Monteiro pede aos alunos para terem empatia com Karina. Ari diz a Núbia que precisa de uma arma para se defender. Ari afirma a Gil que precisa encontrar algo que desabone a conduta de Guerra. Brisa se depara com Bia na casa de Dante.