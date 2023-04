Travessia: Saiba como será o resgate de Creusa do cativeiro

No próximo capítulo da novela Travessia, Helô vai encontrar o cativeiro e fazer de tudo para salvar a vida de Creusa

Nos próximos capítulos da novela Travessia, da Globo, a delegada Helô (Giovanna Antonelli) vai entrar em ação para salvar a vida de sua funcionária, Creusa (Luci Pereira), que foi sequestrada por Pilar (Claudia Mauro). Depois de dias em investigação, ela conseguirá encontrar o local do cativeiro e vai agir.

Nas cenas, Helô fez tudo o que Pilar queria para libertar Creusa. Tanto que a vilã acredita que vai conseguir matar a delegada e encontrar o mapa para as joias. Porém, Helô apenas usou a vilã para ter tempo da inteligência da polícia encontrar o cativeiro.

Com o endereço do cativeiro em mãos, a delegada e sua equipe armam o plano de ação. Helô fala novamente com Pilar, que passa as coordenadas para que a delegada entre o mapa das joias. A delegada tenta convencer Pilar a libertar Creusa, mas nada feito.

Helô descarta a possibilidade de invadir o cativeiro para não colocar a vida de Creusa em risco e vai até o local combinado com Pilar. Por sua vez, a vilã dá a ordem para executar Helô e Creusa escuta tudo. Pilar decide tirar Creusa do cativeiro, mas a polícia aparece e resgata a funcionária.

Helô entra em ação e dá um tiro em Pilar para desarmá-la rapidamente. A equipe da delegada consegue prender toda a quadrilha em uma ação ágil. Emocionada, Helô abraça Creusa após todo o susto.

Confira o resumo da novela Travessia no período de 26 a 29 de abril:

Capítulo 171 - Quarta-feira, 26 de abril

Brisa perdoa Rudá, mas diz que não poderá retirar a queixa contra o menino. Tininha conta a Brisa que Creusa foi sequestrada. Núbia conta a Adalgisa que recuperou a venda. Helô avisa que os policiais localizaram o paradeiro de Creusa. Pilar dá as coordenadas a Helô para a delegada salvar Creusa. Leonor comenta com Cotinha que tem algo estranho acontecendo com Chiara e Júlia. Isa avisa à família que um menino da escola disse que viu uma foto íntima de Karina. Os policiais conseguem resgatar Creusa e prender Pilar e seus comparsas. Ari descobre que o homem chamado Maurício, para o qual Zezinho fez o serviço, é Moretti.

Capítulo 172 - Quinta-feira, 27 de abril

Chiara fica assustada quando Lídia comenta que a jovem engordou. Ari mostra a foto do suposto Maurício a Helô, que identifica Moretti. Zezinho identifica Moretti na foto que Helô lhe mostra. Karina deixa a escola quando um colega mostra uma foto sua retirada de um site adulto. Brisa é roubada quando deixa Tonho no curso, e recebe ajuda de um homem. Ari e Núbia entram para ver Tonho, deixando Brisa do lado de fora. Bia vê Brisa em uma praça e chama Oto para testar a reação do namorado. Oto e Brisa se abraçam e se beijam.

Capítulo 173 - Sexta-feira, 28 de abril

Bia percebe que Oto escolheu ficar com Brisa. Joel e Marineide se desesperam à procura de Karina. Dante consola Bia. Karina pede ajuda a Isa. Joel solicita a Helô que encontre Karina. Helô descobre que Karina sofreu estupro virtual e aconselha Joel e Marineide a acolherem a filha. Cidália pergunta a Chiara quem era a mulher que esteve conversando com Júlia no apartamento que a filha de Guerra alugou. Guida conta a Cidália sobre as barrigas de grávida que viu no quarto de Chiara. Moretti é abordado por policiais no aeroporto.

Capítulo 174 - Sábado, 29 de abril

Laís avisa a Stenio que Moretti foi preso. Guerra termina com Guida ao saber que a noiva emprestou dólares para Moretti. Stenio diz a Moretti que não pode fazer nada por ele. Guida coloca um rato na cela de Moretti. Monteiro pede aos alunos para terem empatia com Karina. Ari diz a Núbia que precisa de uma arma para se defender. Ari afirma a Gil que precisa encontrar algo que desabone a conduta de Guerra. Brisa se depara com Bia na casa de Dante.