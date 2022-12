Travessia: Saiba como Sara descobre a verdade sobre Débora

Nos próximos capítulos de Travessia, Sara descobre que Débora está morta. Confira como será a sequência da cena!

Nos próximos capítulos da novela Travessia, da Globo, Sara (Isabelle Nassar) vai descobrir a verdade do que aconteceu com Débora (Grazi Massafera). Ela ficará sabendo que a amiga morreu há muitos anos após uma grande pesquisa.

Nas cenas, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Sara e Dante (Marcos Caruso) contrataram Bia (Clara Buarque) para iniciar uma grande pesquisa sobre o que aconteceu com Débora. A jovem é especializada em pesquisas em todos os lugares e não vai demorar muito para ter um bom resultado.

Bia encontra uma matéria de jornal antiga que diz que uma mulher grávida sofreu um acidente de carro e foi levada em estado grave para o hospital. Ao ver a matéria, Sara identifica que a data do acidente foi a mesma data em que perdeu o contato com Débora.

Assim, Sara toma uma atitude e vai até o hospital para onde a mulher grávida foi levada. Lá, ela consegue ter acesso aos documentos antigos e descobre que Débora morreu em decorrência do acidente.

Sara vai desmascarar Moretti em Travessia

Na noite de Natal, Sara (Isabelle Nassar) vai desmascarar Moretti (Rodrigo Lombardi) na frente de todo mundo. Ela vai até o jantar especial na casa do empresário e armará um barraco. Ela vai combinar com o DJ que quer fazer uma homenagem para o anfitrião e entrará um pendrive com um arquivo.

Quando o DJ coloca o áudio para tocar, todos ouvem a voz de Débora pouco antes do acidente de carro que tirou a sua vida. Débora revela que estava grávida de Moretti e ele não estava ajudando financeiramente. Ao ouvir o áudio, Guida (Alessandra Negrini) fica em choque e parte para cima de Moretti em um grande escândalo.