Travessia: Saiba como Ari descobre a verdade sobre Brisa

Ari fica em choque ao ouvir tudo o que aconteceu com Brisa enquanto ele estava vivendo um romance com Chiara na novela Travessia

CARAS Digital Publicado em 23/10/2022, às 18h03

Nos próximos capítulos da novela Travessia, da Globo, Ari (Chay Suede) vai descobrir a verdade sobre o que aconteceu com Brisa (Lucy Alves) desde que ela desapareceu no caminho para o Rio de Janeiro. O rapaz ouvirá tudo em uma conversa com Dante (Marcos Caruso) e ficará em choque.

Nas cenas, Brisa conseguirá sair da prisão e vai correndo para o Maranhão. Ao chegar lá, ela vai descobrir que Ari está namorando com Chiara (Jade Picon) e levou o filho para morar com ele no Rio de Janeiro. Desolada, ela vai conversar com Dante e contar tudo que aconteceu em sua vida desde que resolveu ir atrás de Ari no Rio de Janeiro.

Brisa contará que sofreu um linchamento em praça pública no Maranhão, que precisou fugir e perdeu todos os seus documentos. Ela contará sobre a fuga para o Rio de Janeiro, a prisão e como conseguiu sair da cadeia.

Rapidamente, Dante contará tudo para Ari. Ele consegue o novo endereço de Ari e conta tudo sobre Brisa. Ari fica em choque com a revelação e confessa que nunca deixou de pensar em Brisa.

Guerra descobre um segredo de Ari em Travessia

Nos próximos capítulos da novela Travessia, da Globo, Guerra (Humberto Martins) vai ter uma decepção com Ari (Chay Suede). O empresário ficará encantado pelo novo genro quando o rapaz assumir o namoro com sua filha, Chiara (Jade Picon), e apresentar o seu filho, Tonho (Vicente Alvite). Porém, o encantamento vai virar uma desconfiança.

Nas cenas, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Guerra vai descobrir um segredo de Ari. O empresário vai criar uma afeição pelo filho de Ari. Os dois vão ter uma boa convivência. Tanto que ele exige que o rapaz traga o seu filho para morar no Rio de Janeiro.

Porém, um dia, Guerra vai ter uma conversa com Talita (Dandara Mariana) e receberá uma informação. Ela contará que Ari não disse para o filho que está namorando com Chiara. Isso vai deixar o empresário com um pé atrás, já que o rapaz não terá assumido o romance para o próprio filho. Ele ficará desconfiado sobre a intenção de Ari em seu namoro com Chiara.

