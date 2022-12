Travessia: resumo da novela de 5 a 10 de dezembro

Nos próximos capítulos de Travessia, Brisa não entende o motivo da separação e termina com Oto, apesar do rapaz afirmar que a ama

Capítulo 49 - Segunda-feira, 5 de dezembro

Stenio diz a Oto que o rapaz e Brisa estão correndo risco, e lembra que ele será preso se denunciar Moretti à polícia. Tonho conta a Brisa que Núbia o mandou dizer à perita que deseja morar na casa do pai. Brisa avisa a Dina que comunicará ao Juiz sobre as instruções que Tonho recebeu de Núbia. Stenio aconselha Moretti a manter Oto e Brisa por perto. Oto diz a Brisa que não foi ele quem mandou a cesta para ela. Juliana comenta com Helô que acha que Oto está escondendo algo. Cidália avisa a Guerra que a amiga de Débora virá ao Brasil. Leonor conta a Caíque sobre seu novo emprego como corretora. Leonor estranha o fato de Caíque nunca demonstrar vontade de ficar sozinho com ela. Moretti passa de carro e observa Brisa.

Capítulo 50 - Terça-feira, 6 de dezembro

Guida diz a Cotinha que Moretti está estranho. Guerra fica desconfiado quando Lídia lhe avisa que Leonor procurou por ele. Stenio recomenda mais uma vez que Oto se afaste de Brisa, para a própria segurança da namorada. Helô fica surpresa ao ver Moretti em Vila Isabel. Helô avisa a Laís que Oto e Brisa estão na mira de Moretti. Helô manda Brisa se afastar de Moretti caso ele apareça de novo em Vila Isabel. Moretti atropela um homem propositalmente, achando que era Oto. Rudá encontra um pedaço de tecido manchado no carro de Moretti e conclui que o padrasto atropelou alguém. Rudá espreita Moretti limpando os vestígios do atropelamento. Ari e Brisa se encontram na antessala da psicóloga perita.

Capítulo 51 - Quarta-feira, 7 de dezembro

Rudá conta a Inácia que Moretti esperou todo mundo dormir para limpar o carro. Núbia fica revoltada com a carta que Dante escreveu, sem tomar partido de Ari ou Brisa. Ari e Brisa se acusam mutuamente durante conversa com a psicóloga. Juliana avisa a Nunes que fez reserva no bar para comemorar seu aniversário. Moretti descobre que não atropelou Oto, e sim um desconhecido. Helô avisa a Laís que Moretti esteve mais de uma vez rondando Vila Isabel. Leonor convida Caíque para passar um fim de semana em Angra, na casa alugada por Moretti. Laís demonstra sua preocupação com Theo e comenta com Isa sobre a relação do filho com o computador. Oto diz a Brisa que eles terão que se afastar por um tempo.

Capítulo 52 - Quinta-feira, 8 de dezembro

Brisa não entende o motivo da separação e termina com Oto, apesar do rapaz afirmar que a ama. Helô diz a Creusa que foi bom para Brisa se separar de Oto. Oto avisa a Moretti para não chegar perto de Brisa, ameaçando reagir. Flora comunica a Brisa que o advogado de Ari mandou a informação para o Juiz sobre sua prisão. Flora leva o contrato para Nunes, referente à reserva do restaurante para a comemoração do aniversário de Juliana. Núbia fala mal de Brisa para a psicóloga. Stenio deixa a entender para Moretti que desconfia de que o empresário tenha atropelado o homem que ele pensava ser Oto. Helô manda Laís avisar a Stenio que fará Oto registrar queixa na delegacia contra Moretti. Leonor procura por Guerra na construtora.

Capítulo 53 - Sexta-feira, 9 de dezembro

Leonor pede emprego a Guerra. Helô convoca Oto para comparecer na delegacia. Oto explica a Brisa o motivo de ter se afastado e pede à namorada que espere por ele. Joel comenta com Marineide que está perdendo gorjetas por causa de Haroldo. Helô convence Oto a fazer um boletim de ocorrência contra Moretti. Moretti recebe uma intimação para comparecer à delegacia. Oto reencontra Brisa. Cidália diz a Guerra que Sara, amiga de Débora, quer se encontrar com o empresário. Talita decide escrever a carta em favor de Ari para constar no processo de guarda de Tonho. Núbia acusa Dante de estar contra Ari. Helô avisa a Moretti que ele está em sua mira. Rudá pergunta a Stenio se é por causa do atropelamento que ele veio procurar Moretti. Moretti sente raiva ao sair da delegacia.

Capítulo 54 -Sábado - 10 de dezembro

Stenio aconselha Rudá a não comentar com ninguém sobre o atropelamento. Juliana avisa a Brisa que o Juiz mandou requisitar o inquérito que resultou na prisão da cliente. Stenio deixa claro para Moretti que sabe que foi o cliente quem atropelou o rapaz que pensava ser Oto. Gil e Ari estranham a reação de Guerra ao sugerirem uma entrevista com Débora para o projeto do livro da construtora. Guerra promete a Tonho colocar um ar-refrigerado no quarto do menino na casa de Brisa. Cidália manda Ari esquecer a ideia de entrevistar Débora. Helô diz a Juliana que Brisa pode apontar Oto como culpado, ao explicar ao Juiz o motivo de sua prisão. Leonor diz a Cotinha que a viagem com Caíque deu errado. Núbia procura Brisa.