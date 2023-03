Travessia: resumo da novela de 27 de março a 1 de abril

Nos próximos capítulos da novela 'Travessia', Guerra avisa a Brisa que ela pode provocar a prisão de Ari e ganhar a guarda de Tonho

Capítulo 145 - Segunda-feira, 27 de março

Chiara se desvencilha de Ari e avisa a Dina que está sendo seguida por ele. Guerra manda Ari sair de perto da filha. Núbia grava, com má intenção, uma conversa entre ela e Brisa, em que a moça dá a entender que depôs na delegacia contra Ari a mando de Guerra. Guida, sem ser vista, observa Guerra mexendo em uma arma. Talita e Leonor discutem. Ari tira uma foto de Brisa conversando com Guerra, para entregar ao delegado junto com a gravação feita por Nubia. Helô fica intrigada ao saber que Tininha viu Pilar e percebe que essa última mentiu para Creusa. Laís e Monteiro ficam preocupados ao perceber que Theo não está em casa. Guerra diz a Guida que por sorte ele não se encontrou com Ari.

Capítulo 146 - Terça-feira, 28 de março

Guida se recorda que Guerra atirou quando flagrou Débora no quarto com Moretti, e teme que ele faça o mesmo com Ari. Laís pede ajuda de Helô para encontrar Theo. Leonor nega conversar com Caíque. Guida avisa a Cidália que viu Guerra carregando uma arma e colocando na pasta do trabalho. Brisa recebe uma intimação da polícia. Helô comunica a Laís que Theo pegou um ônibus para se encontrar com um provável amigo da internet. Helô descobre que Theo estourou o cartão de Laís para comprar armas virtuais. Zezinho aborda Moretti querendo mais dinheiro. Núbia entrega um papel a Guerra dizendo que está devolvendo as ações do empresário.

Capítulo 147 - Quarta-feira, 29 de março

Guerra sente pena de Núbia e diz que ela está enganada sobre o filho. Helô avisa a Laís que Theo foi encontrado e será levado para o Rio pelos policiais. Guerra fica confuso quando Chiara pede para viajar para a cidade onde a mãe morava. Ari reage ao saber que Núbia devolveu as ações para Guerra. Helô repreende Theo. Brisa fica indignada quando a cigana diz que ela não é mãe de Tonho. Moretti pede dinheiro emprestado a Guida para pagar a chantagem de Zezinho. Leonor conclui que Ivan não é filho de Moretti depois de conversar com Dante e Sara, e ameaça expor o que descobriu para Guida.

Capítulo 148 - Quinta-feira, 30 de março

Laís comunica a Brisa que ela está sendo considerada suspeita de sequestro de crianças e de rapto de Tonho. Leonor diz a Cotinha que vai tirar a limpo se Ivan é realmente filho de Moretti. Laís avisa a Brisa que seria bom para ela que Ari retirasse do inquérito o nome da cliente como suspeita de ser sequestradora. Chiara revela a Guerra que não pretende ficar com o filho e nem morar no Brasil após o nascimento da criança. Moretti entrega o dinheiro para Zezinho, colocando um fim no trato entre os dois. Moretti se sente aliviado quando Stenio lhe diz que as suspeitas sobre o autor da explosão no carro de Guerra estão tendendo para Ari. Leonor fica sem entender quando Guerra lhe pede para não mexer na história do filho do Moretti.

Capítulo 149 - Sexta-feira, 31 de março

Cidália explica a Leonor que não é o momento de questionar a paternidade do Moretti, por causa dos processos que Guerra está movendo contra o ex-sócio. Leonor conta a Cotinha que desconfia que Guerra possa ter algum envolvimento com a história do Ivan ser filho de Moretti. Guerra confronta Ari e manda o rapaz se afastar de Chiara. Cidália repreende Guerra. Helô comenta com Yone sobre sua desconfiança de Moretti estar recebendo ajuda de Guida por conta de alguma chantagem que o empresário possa estar sofrendo. Brisa e Ari trocam acusações. Guerra orienta Guida a colocar Ivan mais próximo de Sara. Ivan abraça Sara. Ari procura por Brisa.

Capítulo 150 - Sábado, 1 de abril

Brisa diz a Ari que só muda o depoimento que deu a favor de Guerra se o ex-marido lhe entregar a guarda de Tonho. Núbia reage quando Gil confirma que Ari pode ser preso. Helô diz a Stenio que sabe que Moretti está sendo chantageado. Leonor diz a Guida que sentiu um interesse pessoal de Guerra na história da paternidade de Moretti. Guida avisa à família que irá se casar. Cidália comunica a Guerra que cuidará do contrato de casamento do empresário com Guida. Laís revela a Monteiro que não está conseguindo administrar o problema de Theo. Oto aconselha Caíque a sempre contar que é assexual no início de um relacionamento. Guerra avisa a Brisa que ela pode provocar a prisão de Ari e ganhar a guarda de Tonho.