Travessia: resumo da novela de 24 a 29 de outubro

Nos próximos capítulos de Travessia, Guerra descobre a ligação de Ari com Dante

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 10h14

Capítulo 13 - Segunda-feira, 24 de outubro

Oto avisa a Brisa que ainda há um inquérito correndo sobre seu caso. Núbia espalha na cidade que Ari vai se casar. Brisa fica atordoada quando o porteiro lhe diz que Ari e Gil se mudaram. Stenio finge passar mal quando Leonor lhe pergunta se estão namorando. Stenio se preocupa ao saber por Laís que o advogado de Brisa acordou confidencialidade com a cliente. Marineide acolhe Brisa em sua casa. Cidália pergunta a Talita o nome da loja em que Ari trabalha. Marineide leva Brisa ao bar de Joel, para comemorar o aniversário do marido. Karina consola Brisa. Dante demonstra a Núbia sua preocupação com o deslumbramento de Ari pela vida no Rio de Janeiro. Joel sugere a Brisa que trabalhe no bar lavando pratos. Cidália procura Ari.

Capítulo 14 - Terça-feira, 25 de outubro

Cidália convida Ari para ir à construtora. Chiara deixa claro para Guerra que é apaixonada por Ari e que não admite interferência do pai no relacionamento do casal. Ari diz à Núbia que resolveu adiar sua tese de mestrado. Rudá edita um vídeo falso com Moretti e posta na internet. Dante pergunta a Ari qual será a escolha do rapaz caso Brisa apareça. Chiara avisa a Cidália que ninguém a impedirá de ficar com Ari. Nunes contrata Brisa. Joel mostra o bairro de Vila Isabel e seus moradores para Brisa. Helô considera um desaforo Leonor ir até sua casa para colher informações sobre Stenio. Guida avisa a Moretti que está sendo linchado na internet. Guida descobre que foi Rudá o responsável pelo cancelamento de Moretti. Stenio pede a Oto para arranjar um jeito de desfazer o vídeo, sem comprometer Rudá. Chiara apresenta Ari para Guerra.

Capítulo 15 - Quarta-feira, 26 de outubro

Guerra avisa a Ari que sua secretária irá procurar o rapaz para marcar um almoço. Ari conta a Gil e Talita sobre seu encontro com Guerra. Joel convence Nunes a pagar mais para Brisa. Dante diz a Ari que continua a ter por ele o mesmo afeto, mas entende que suas vidas devem seguir separadas. Leonor decide viajar para Lisboa. Guida repreende Rudá. Gil orienta Ari para o almoço com Guerra. Brisa jura para Marineide que não fez nada de errado. Stenio desconfia de que foi Oto quem arrumou advogado para Brisa e alerta o funcionário de Moretti. Núbia garante a Dante que Brisa atrapalhava o desenvolvimento de Ari. Monteiro combina um encontro com Dante. Guerra pressiona Ari sobre Chiara. Ari se surpreende quando Guerra o manda trazer Tonho para o Rio.

Capítulo 16 - Quinta-feira, 27 de outubro

Guerra entrega a chave de um apartamento da construtora para Ari ocupar e avisa ao rapaz que, se ele for assumir uma relação com Chiara, deverá cortar seu passado pela raiz. Gil alerta Ari sobre suas escolhas. Guida não gosta da chegada de Leonor em sua casa. Oto repreende Rudá por prejudicar Moretti. Oto e Rudá ajudam Moretti a gravar um vídeo para se redimir na internet. Karina alerta Brisa para as fofocas de Olímpia. Helô pede a Yone que descubra todas as informações sobre Brisa. Laís percebe que Stenio esconde algo quando pergunta para o advogado quem é Brisa. Ari avisa a Núbia que levará Tonho para morar com ele no Rio de Janeiro. Helô informa a Creusa que Brisa esteve no presídio.

Capítulo 17 - Sexta-feira, 28 de outubro

Helô promete a Creusa averiguar mais informações sobre Brisa. Guerra avisa a Chiara que o filho de Ari ficará na sua casa. Creusa avisa a Tininha que Brisa esteve na cadeia. Oto nega para Moretti que tenha arrumado advogado para Brisa. Guida tenta promover um romance entre Leonor e Oto. Cidália fica encantada com a experiência de compra no metaverso. Guerra pede a Cidália para contratar uma babá para Tonho. Brisa acha uma carteira com dinheiro na rua e entrega para Joel. Tininha avisa a Núbia que encontraram Brisa, mas omite que ela foi presa. Núbia esconde de Ari que Brisa foi localizada. Tonho questiona Ari ao ver uma mensagem de Chiara para o pai.

Capítulo 18 - Sábado, 29 de outubro

Ari diz a Tonho que Chiara é uma amiga. Laís tenta conversar com os filhos, na ausência de Monteiro. Monteiro conta a Dante que encontrou com Ari na casa de Guerra. Tininha revela a Dante que Brisa esteve na cadeia, e fornece o telefone de Helô para o professor. Marineide avisa a Brisa que Joel achou o dono da carteira. Talita comenta com Guerra que Tonho não sabe que o pai está namorando Chiara. Helô mostra o habeas corpus de Brisa para Dante. Cotinha conta a Cidália que Moretti está comprando uma casa no Rio e que pretende abrir um escritório na cidade. Guerra descobre a ligação de Ari com Dante. Brisa aceita a gratificação do dono da carteira, e Karina sugere que ela volte para o Maranhão de avião. Guerra questiona a Ari se há algo que o rapaz gostaria de lhe dizer.