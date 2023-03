Travessia: resumo da novela de 20 a 25 de março

Nos próximos capítulos da novela 'Travessia', Guerra passa mal ao saber que Chiara está grávida

Capítulo 139 - Segunda-feira, 20 de março

Brisa explica a Chiara que Guerra a convocou para falar sobre o depoimento no caso de Ari. Moretti avisa a Sara que pedirá novo exame de DNA. Moretti confidencia a Stenio que tentará plantar a notícia de que Ivan é filho de Guerra, para reduzir a atenção sobre ele. Sara compartilha com Dante sua dúvida sobre Ivan ser filho de Débora. Ari ameaça Brisa. Helô aconselha Brisa a falar a verdade no depoimento. Guida está com Guerra em um restaurante quando observa Moretti e Olívia entrarem no local. Chiara leva o documento do desacordo da união estável para Ari assinar. Chiara sente uma tontura, e Ari a ampara.

Capítulo 140 - Terça-feira, 21 de março

Chiara pede a Lídia que não conte a Guerra sobre a tontura que sofreu. Helô recebe uma denúncia de uma mãe, cuja filha é vítima do mesmo homem que Karine. Bruna comenta com Guida que ela e Dante desconfiam de que Guerra possa ter tido um envolvimento maior na morte de Débora. Stenio aconselha Olívia a se afastar de Moretti. Ari fica irritado com o depoimento de Brisa. Guida aconselha Ivan a falar periodicamente com Dante e Sara. Dante diz a Oto e Bia que tem certeza de que o exame de paternidade de Ivan foi manipulado. Chiara sente nova tontura. Dante avisa a Brisa que ela não é mãe de Tonho.

Capítulo 141 - Quarta-feira, 22 de março

Dante tenta acalmar Brisa. Ari diz a Gil que gostou do resultado do exame de Brisa. Stenio conta a Moretti que soube pelo Juiz que um preso foi acionado por um homem chamado Zezinho para colocar uma bomba no carro de Guerra. Theo vai ao psicólogo. Ari celebra com Núbia o ganho da guarda de Tonho. Joel tenta consolar Brisa. Caíque afirma a Talita que é assexual. Helô avisa a Brisa que ela precisará de um advogado para se defender da possível acusação de sequestro de bebês. Cidália pergunta ao médico se Chiara está grávida.

Capítulo 142 - Quinta-feira, 23 de março

Brandão conta a Dina que Chiara está grávida. Ari dá o depoimento sobre o caso da bomba no carro de Guerra e fica sabendo pelo delegado que está em apuros. Dante pede a Ari que retire o que disse ao Juiz sobre a história do sequestro de bebês, para não prejudicar Brisa. Núbia grava a conversa com Rose, quando a manicure afirma que Brisa pretendia prejudicar Ari. Helô orienta Brisa a pegar com Oto a pesquisa feita na época em que ela foi acusada de sequestrar bebês. Cidália avisa a Guerra que ele será avô.

Capítulo 143 - Sexta-feira, 24 de março

Guerra passa mal ao saber que Chiara está grávida. Guerra e Cidália decidem esconder a gravidez de Chiara. Brisa chora ao saber por Bia que ela e Oto estão noivos. Pilar fala para seus comparsas que é a favor do sequestro de Helô. Dante tenta consolar Brisa. Lídia flagra Leonor andando de bicicleta com Caíque e conta para Talita. Leonor se nega a ajudar Caíque na relação do rapaz com Talita. Ari decide ocupar a sala de Talita. Chiara se depara com Ari ao entrar na empresa.

Capítulo 144 - Sábado, 25 de março

Lídia disfarça para Ari a tontura de Chiara. Núbia grava sua conversa com Rose, escondida da manicure. Brisa leva a pesquisa que Dante pegou com Oto para Laís analisar. Helô conta a Stenio que Moretti ofereceu dinheiro para Brisa mudar o depoimento sobre o hackeamento. Brisa fica sabendo que o Juiz reabrirá o inquérito sobre o sequestro de crianças do qual ela foi acusada. Guida manda Ari desocupar sua casa. Leonor avisa a Cidália que ouviu Ari afirmar para alguém que aplicará outro golpe em Guerra. Chiara desmaia nos braços de Ari.