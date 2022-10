Travessia: resumo da novela de 17 a 22 de outubro

Nos próximos capítulos da novela Travessia, Guerra encontra Moretti no restaurante e lhe agride

Capítulo 07 - Segunda-feira, 17 de outubro

Brisa se esconde na mala do carro de Oto para escapar do linchamento. Brisa explica a Oto que não entendeu a acusação do povo contra ela, chamando-a de ladra de crianças. Oto resolve comprar roupa para Brisa e depois pede que ela vá embora. Guerra pede a Talita para levar Ari à construtora, e solicita sigilo. Oto pede a Cidália que sonde com Cotinha sobre a aproximação de Stenio com Moretti. Ari conta a Gil sobre seu envolvimento com a campanha de Dante e a verdade sobre o motivo de sua vinda ao Rio. Inácia diz a Oto que Moretti foi para o Rio com Guida e o filho. Cidália pede para Cotinha averiguar se Stenio se aproximou de Moretti. Ari fica sabendo que Brisa decidiu ir para o Rio. Ari comenta com Dante sobre sua preocupação com Brisa. Cidália avisa a Guerra que Moretti está voltando para o Brasil. Oto decide levar Brisa para o Rio. Helô tenta tranquilizar Creusa. Oto dá seu casaco para Brisa vestir e um guarda percebe um revólver cair da vestimenta.

Capítulo 08 - Terça-feira, 18 de outubro

Brisa e Oto são algemados pelo guarda. Stenio informa a Moretti que Leonor está na casa de Cotinha e passa o endereço da tia de Guida para o empresário. Geraldo entrega o pen drive enviado por Oto para Moretti. Brisa tem medo de ser identificada pela polícia. Tininha avisa a Ari que Brisa não embarcou no voo para o Rio. O delegado decide prender Oto e Brisa. Ari diz a Nubia que registrou na polícia o desaparecimento de Brisa. Oto avisa a Moretti que está na delegacia. Oto conta a Moretti como Brisa apareceu no seu caminho. Moretti liga para Stenio e avisa que está na delegacia. Cidália informa a Guerra que eles perderam o casarão. Stenio orienta Oto no que dizer ao delegado. Guerra descobre que a oferta vencedora do leilão foi dada por Moretti. Stenio consegue livrar Oto da delegacia. Brisa percebe que soltaram Oto da prisão.

Capítulo 09 - Quarta-feira, 19 de outubro

Brisa se sente perdida e sozinha. Stenio diz a Moretti que conseguiu fazer com que Oto ficasse como testemunha do caso, e Brisa como a única acusada. Moretti confessa a Stenio que entrou na licitação só para impedir que Guerra construísse o shopping. Oto se sente culpado pela situação de Brisa. Brisa é levada ao presídio. Helo manda Yone averiguar se houve alguma ocorrência envolvendo Brisa em alguma delegacia. Ari resolve voltar para o Rio. Rudá pergunta a Moretti o motivo de o padrasto não ter se casado com Leonor. Talita sugere que Guerra lance o projeto do shopping no metaverso. Dante aconselha Ari a não desistir dos estudos e do trabalho. Ari decide buscar emprego no Rio para continuar procurando por Brisa. Laís e Monteiro discutem por causa da educação de Isa. Chiara freia bruscamente em cima de Ari, quase atropelando o rapaz.

Capítulo 10 - Quinta-feira, 20 de outubro

Ari pede desculpas a Chiara por não poder conversar com ela. Talita diz a Ari que Guerra está aberto para arrumar uma vaga para ele na construtora. Yone avisa a Helô que não tem nenhuma ocorrência envolvendo Brisa. Moretti não aceita que Oto fique mais tempo no Rio. Moretti informa a Oto que a licitação foi suspensa. Monteiro desabafa com Theo a sua preocupação com Isa, e tenta sondar alguma informação com o filho. Guida não reage bem com o convite que Moretti fez a Leonor. Chiara encontra Monteiro na balada, onde o professor acaba se envolvendo em uma briga. Laís repreende Monteiro por ter ido à balada vigiar Isa. Ari arruma um emprego de entregador de pizza. Ari conta a Dante que estão dizendo em sua cidade que Brisa o largou. Guerra encontra Moretti no restaurante e lhe agride.

Capítulo 11 - Sexta-feira, 21 de outubro

Guerra acusa Stenio de estar mancomunado com Moretti. Ari conta a Dante que foi despedido do emprego. Brisa chora ao saber pelo delegado que a versão contada por Oto a prejudicou. Gil incentiva Ari a aceitar a proposta de Talita para conhecer Guerra. Oto fica sabendo por Moretti que Brisa disse ao delegado que o seu depoimento era mentiroso. Moretti diz a Oto que, assim como Stenio, desconfia de que o funcionário esteja envolvido por Brisa. Passam-se dois meses. Ari e Chiara se aproximam. Núbia acredita na fofoca de Adalgisa, que espalha para as pessoas que viu Brisa em São Luís acompanhada, e conta para Ari. Gil aconselha Ari a esquecer Brisa. Moretti pede a Oto que vá ao Rio para avaliar os projetos de casas para o empresário comprar na cidade. Oto consegue acessar o inquérito de Brisa no celular de Moretti. Chiara e Ari se beijam. Oto visita Brisa no presídio.

Capítulo 12 - Sábado, 22 de outubro

Oto avisa a Brisa que contratou um advogado. Dante repreende Ari por ter desistido de Brisa. Cidália alerta Chiara para considerar a hipótese de a noiva de Ari aparecer. Gil insiste para Ari procurar Guerra. Helô vê Stenio e Leonor juntos. Cotinha aconselha Leonor a não ir para Lisboa. Oto avisa a Brisa que o advogado conseguiu o habeas corpus para ela. Brisa decide ficar no Rio para encontrar Ari. Núbia pede a Tininha que cuide de Tonho enquanto ela vai ao Rio. Tonho pergunta a Tininha pelos pais. Chiara descobre que Ari tem um filho. Chiara pergunta a Ari se o rapaz está apaixonado por ela. Ari fica sem chão quando Monteiro diz, na frente de Chiara, que viu o rapaz com Dante em uma palestra que o professor deu em São Luiz sobre conservação do patrimônio histórico. Oto espera Brisa ser liberada, na porta do presídio.