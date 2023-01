Travessia: resumo da novela de 16 a 21 de janeiro

Nos próximos capítulos da novela 'Travessia', Moretti informa a Stenio que aceita a proposta de Guerra

Capítulo 85 - Segunda-feira, 16 de janeiro

Chiara não acredita em Núbia, que diz que Ari não tem um caso com Brisa. Joel aconselha Brisa a não dar importância para as acusações de Núbia. Oto pede a Flora uma indicação de advogado, e diz que pensa em se entregar. Ari fica sem entender o motivo de Chiara ter enviado as malas com as roupas do namorado para o escritório. Laís alerta Olívia para não ceder às investidas de Moretti. Stenio avisa a Moretti para ficar longe de Olívia. Chiara avisa a Guerra que não quer ver mais Ari em sua casa. Brisa desconfia de que a cliente de Rose seja Núbia. Creusa apresenta Pilar para Helô.

Capítulo 86 - Terça-feira, 17 de janeiro

O comparsa de Pilar comenta com a mulher que Helô é perigosa. Guida se mostra interessada em ajudar Sara a encontrar o filho de Moretti. Monteiro confessa a Laís que está ficando cansado do esforço para se aproximar de Theo. Guida provoca Moretti falando sobre a existência de um herdeiro do marido. Brisa descobre que Núbia finge ser outra pessoa para obter informações de sua vida com Rose. Pilar comemora por ter sido chamada para trabalhar na casa de Stenio. Oto decide se entregar e pede a Vandami que cuide de Brisa. Oto diz a Helô que quer falar com ela na presença do advogado.

Capítulo 87 - Quarta-feira, 18 de janeiro

Brisa vai atrás de Oto na delegacia. Núbia fica sabendo por Rose que Oto foi para a delegacia e conta para Ari. Brisa pede a Oto que desista da confissão, com medo de perder a guarda do filho. O advogado de Oto decide adiar a confissão do cliente. Cidália avisa a Dante e a Sara que não poderá ajudá-los no acesso aos documentos do hospital. Guerra oferece um acordo a Oto, para permitir a acusação de Moretti como único responsável pelo crime de hackeamento. Guerra elogia Ari para Cidália. Cidália alerta Guerra para a possibilidade de Chiara procurar por Moretti.

Capítulo 88 - Quinta-feira, 19 de janeiro

Stenio comunica a Moretti que Guida esteve em seu escritório querendo informações sobre o suposto filho do empresário. Guerra pede a Stenio que, quando a história do hackeamento explodir, o advogado não inclua na defesa de Moretti a vingança por causa de Débora. Chiara diz a Ari que acha que o namorado se aproximou dela para chegar em Guerra. Cotinha aconselha Guida a sair da casa onde Moretti está. Pilar encontra o inquérito de Brisa em uma gaveta camuflada na casa de Stenio. Guerra está com Ari em um restaurante e Dante chega.

Capítulo 89 - Sexta-feira, 20 de janeiro

Ari fica constrangido na frente de Dante, estando acompanhado de Guerra. Guerra diz a Dante que está fora da licitação do casarão, deixando claro também ao professor que não deseja que seu nome esteja envolvido na pesquisa sobre o filho de Débora. Pilar constata que o processo de Brisa não está ligado ao que procura, mas resolve guardar o documento. Tonho segue a orientação de Núbia e diz a Chiara que está com saudades de Ari. Stenio comunica a Moretti sobre a proposta de Guerra. Guida diz a Bia que tem um jeito de descobrir o paradeiro do filho de Moretti. Dante percebe o interesse de Bia por Ari e alerta a estagiária para ficar longe do ex-aluno. Helô avisa a Brisa que ela terá que testemunhar no caso de Oto. Moretti informa a Stenio que aceita a proposta de Guerra.

Capítulo 90 - Sábado, 21 de janeiro

Moretti exige que Stenio arranje uma motivação de vingança de Guerra que lhe seja favorável. Chiara vê uma foto de Guerra com Débora entre as referências para o livro da construtora que Ari está desenvolvendo. Laís desabafa com Olívia sobre o problema que está tendo com Theo. Lídia conta a Talita que Guerra rasgou a foto que Chiara havia pegado do projeto do livro. Guida escuta a conversa de Cidália com Cotinha e descobre o nome do restaurante que Guerra frequenta. Helô pede a Creusa para marcar a faxina com Pilar. Guerra se surpreende ao ver Guida chegar ao restaurante.