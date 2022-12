Travessia: resumo da novela de 12 a 17 de dezembro

Nos próximos capítulos da novela Travessia, Chiara acha estranha a reação do pai ao ver Sara

Capítulo 55 - Segunda-feira, 12 de dezembro

Brisa e Núbia discutem, observadas pela vizinhança. Sara diz a Dante que gostaria de localizar Débora, e conta ao professor que a amiga traiu Guerra com Moretti, engravidando do último. Dante também fica sabendo por Sara que Guerra atirou em Moretti quando flagrou o sócio com a namorada. Ari comenta com Gil e Talita que Guerra não fala sobre a mãe de Chiara com a filha. Moretti insinua para Guida que Rudá não está bem ao acusá-lo de ter cometido um atropelamento. Oto incentiva Caíque a não desistir de Leonor. Brisa não aceita o ar-refrigerado que Guerra deu. Cidália avisa a Guerra que Sara esteve com Dante. Diante do desejo de Moretti de blindar seu patrimônio, Stenio pergunta ao cliente se ele tem algum herdeiro.

Capítulo 56 - Terça-feira, 13 de dezembro

Moretti garante a Stenio que não tem filhos. Sara fica surpresa quando Dante lhe conta que Guerra tem uma filha. Juliana e seus convidados se negam a entrar no bar de Nunes, reivindicando uma rampa de acesso no estabelecimento. Tonho diz a Brisa que não gosta do namorado da mãe. Cotinha conta a Oto que Rudá acusou Moretti de ter atropelado alguém. Juliana avisa a Brisa que o Juiz manteve a guarda de Tonho com Ari. Moretti diz a Guida que impedirá Leonor de trabalhar com Guerra. Lídia comenta com Talita que Cidália sente ciúmes de Guerra e não gosta da proximidade da executiva com o empresário. Moretti manda Leonor se afastar de Guerra. Cotinha pede para Moretti sair de sua casa. Sara aborda Guerra na construtora.

Capítulo 57 - Quarta-feira, 14 de dezembro

Chiara acha estranha a reação do pai ao ver Sara. Cidália intervém para proteger Guerra, afirmando a Sara que o empresário não sabe nada sobre o paradeiro de Débora. Oto diz a Brisa que tem quase certeza de que foi Moretti quem tentou atropelá-lo. Guida pede explicações a Moretti por ele ter destratado Leonor. Leonor conta a Guida que Moretti a beijou. Sara diz a Dante que não confia em Cidália. Cidália aconselha Guerra a voltar com as ações dadas a Chiara para o nome do empresário. Moretti descobre que Guida escondeu sua arma. Moretti encontra Guerra e Chiara em uma loja de conveniência.

Capítulo 58 - Quinta-feira, 15 de dezembro

Guerra e Moretti desviam os olhares um do outro. Helô pergunta a Stenio se Moretti não lhe contou que atropelou uma pessoa pensando que fosse Oto. Talita e Gil observam Guerra flertando com Silene. Oto marca um encontro com Rudá e pede para o garoto não contar nada a ninguém. Dante dá seu depoimento para a psicóloga no processo de guarda de Tonho. Sara conta a Dante que descobriu onde Moretti mora. Laís e Monteiro estão preocupados com Theo e pedem ajuda a Isa. Moretti avisa para um empresário não contratar Oto. Brisa vai até a casa de Ari.

Capítulo 59 - Sexta-feira, 16 de dezembro

Brisa acusa Ari de colocar Tonho contra Oto e conspirar para o namorado não arrumar emprego. Sara diz a Guerra que Chiara se parece com Débora. Guerra avisa a Sara que não sabe nada sobre o paradeiro de Débora. Stenio tenta tranquilizar Oto. Ari não gosta de saber por Tonho que Guerra mandou um ar-refrigerado para a casa de Brisa. Oto assina o destrato com Moretti. Moretti lembra a Oto que o ex-funcionário assumirá toda a culpa se o caso do hackeamento vier à tona. Stenio aconselha Moretti a deixar Oto seguir sua vida. Brisa se surpreende com a presença de um senhor na igreja, que afirma à moça que uma pessoa de sua família está bem próxima.

Capítulo 60 - Sábado, 17 de dezembro

Oto procura Brisa na construtora e acaba discutindo com Ari. Brisa comenta com Tininha sobre o homem que apareceu na igreja e sumiu. Tininha aventa a possibilidade do pai de Brisa estar vivo. Dante tenta convencer Núbia de que Guerra está próximo de Ari porque ainda tem interesse nos casarões. Flora comenta com Helô que a conversa de Brisa com o Juiz pode prejudicar Oto. Creusa conta a Brisa que a mãe da afilhada estava sozinha quando morreu no parto, realizado em um barco. Guida avisa a Moretti que sabe que ele beijou Leonor. Chiara comenta com Julia sua cisma de que Moretti possa saber algo sobre sua mãe que Guerra esconde. Helô aconselha Brisa a falar a verdade na conversa que terá com o Juiz, mas alerta que isso pode causar a prisão de Oto.