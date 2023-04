Travessia: resumo da novela de 03 a 08 de abril

Nos próximos capítulos da novela Travessia, Ari confessa a Núbia que roubou as ações de Guerra

Capítulo 151 - Segunda-feira, 3 de abril

Guerra e Cidália explicam a Brisa como a moça pode provocar a prisão de Ari, garantindo a guarda de Tonho. Karine cede à chantagem do pedófilo e grava um vídeo, com medo de que sua fotos sejam divulgadas na internet pelo criminoso. Sara comenta com Leonor que Cidália parecia não querer que o filho de Moretti fosse descoberto. Creusa incentiva Brisa a arrumar uma prova que demonstre que Ari a ameaçou. Karine se isola em casa. Stenio fica intrigado ao ver Guida no apartamento de Moretti. Ari manda um áudio com tom ameaçador para Brisa. Guida afirma para Moretti que tem a prova de que foi ele quem colocou a bomba no carro de Guerra.

Capítulo 152 - Terça-feira, 4 de abril

Guida pede ajuda a um funcionário do apart de Moretti para se livrar do ex-marido. Brisa mostra ao delegado o áudio ameaçador que Ari lhe enviou. Gil escuta uma conversa de Cidália no celular, deduz que Ari possa ser preso e aconselha o amigo a fugir. Cidália tenta convencer Gil a trair Ari e lhe entregar as folhas em branco que estão assinadas por Guerra. Ari resolve se esconder na casa de Dante. Isa comenta com Laís que Karine não quer mais frequentar a escola. Oto flagra Ari na casa de Dante.

Capítulo 153 - Quarta-feira, 5 de abril

Oto e Ari trocam acusações. Cidália avisa a Guerra que o prazo do flagrante para prender Ari está esgotado. Leonor fica intrigada quando Moretti afirma que a construtora de Guerra nunca teve negócio na cidade onde o ex-sócio disse que conheceu a mãe de Chiara. Gil se sente cúmplice de Ari, por ter acobertado o amigo. Laís fica preocupada com as acusações de suspeita de sequestro de crianças feitas pelo delegado que recaem sobre Brisa. Brisa conta a Vandami que Wesley a contratou para ajudar a fazer as roupas do show. Helô confirma sua suspeita de que Guida emprestou dólares para Moretti. Núbia constata que Ari é realmente culpado de um crime.

Capítulo 154 - Quinta-feira, 6 de abril

Ari confessa a Núbia que roubou as ações de Guerra. Núbia decide voltar para Mandacaru. Gil diz a Ari que o amigo tem problema de identidade. Brisa conta a Vandami que Ari não a prejudicou no depoimento que deu ao delegado sobre sequestro de crianças. Moretti finge para Stenio que está passando mal para fugir de Zezinho. Adalgisa fica surpresa ao ver Núbia de volta a Mandacaru e com intenção de se desfazer de seu quiosque. Helô avisa a Stenio e a Laís que Guida emprestou dólares para Moretti pagar dívida de jogo. Chiara encontra Ari, ao sair para dar seu depoimento na delegacia.

Capítulo 155 - Sexta-feira, 7 de abril

Cema denuncia para Helô o blog que está caluniando pessoas de Vila Isabel. Pilar alerta Montez que eles devem partir para o sequestro. Durante o depoimento que deu ao delegado, Chiara fica sabendo que Guerra se desentendeu com Moretti por causa de uma noiva. Tininha diz a Brisa que não confia em Pilar. Ari sussurra para Chiara o nome de Débora, a noiva de Guerra. Chiara pergunta a Guerra quem é Débora. Creusa mostra a Helô o que tinha no pacote de sal que Pilar lhe deu. Helô manda Yone providenciar policiais à paisana para cobrirem o seu prédio. Helô conclui que foi Pilar quem fez a chantagem contra Stenio e Moretti. Leonor passa a foto da suposta mãe de Chiara para Oto pesquisar na internet.

Capítulo 156 - Sábado, 8 de abril

Chiara conta a Dina que escreveu para empresa em que a suposta mãe trabalhava. Helô manda um policial fazer uma varredura na casa de Stenio para checar se Pilar plantou alguma escuta no local. Ari convida Brisa para ir a Mandacaru com ele para buscar Tonho. Tininha reconhece Montez na foto que Helô lhe mostra. Gil conta a Cidália que Ari viajou. Stenio se preocupa com Helô porque sabe que ela é o alvo dos bandidos. Laís fica sabendo por Moretti que a polícia esteve na casa de Stenio. Chiara avisa a Guerra que recebeu a resposta da empresa onde o pai disse que a mãe trabalhava, informando que Bianca Rossi nunca trabalhou com eles.