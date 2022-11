Travessia: quem é o Haroldo, que vai revolucionar o Encanto da Vila?

Nunes convoca novo 'funcionário' para agitar o bar e deixa Joel cheio de ciúmes na novela Travessia. Saiba quem é o Haroldo

Nos próximos capítulos da novela Travessia, da Globo, o público finalmente vai conhecer o Haroldo, personagem que Nunes (Orã Figueiredo) diz que estava esperando para revolucionar o bar Encanto da Vila. Haroldo é um garçom-robô que Nunes encomendou para encantar os clientes do seu bar e atrair mais frequentadores com a novidade tecnológica. Porém, o garçom Joel (Nando Cunha) ficará morrendo de ciúmes.

Na história, Nunes anunciou que iria trazer uma revolução para o bar e chega o momento de receber Haroldo, o garçom-robô. Ele será recebido com muita alegria e festa pelos clientes do bar, que vão ficar encantados com a simpatia do robô.

Em seu primeiro pedido no bar, Haroldo vai servir uma bebida para o garçom Joel, que aceita o drink, mas já deixa claro que não gostou nada da novidade. Joel vai sentir que pode perder sua fama com os clientes para o novo 'funcionário' do bar e não aceita a presença dele ali, já que se sente ameaçado.

A chegada do robô acontecerá a partir do capítulo desta quarta-feira, 30.

Veja as primeiras fotos de Haroldo na novela Travessia:

Fotos: Globo / João Miguel Junior