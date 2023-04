Travessia: Oto descobre a grande mentira de Guerra e conta tudo para Leonor

Nos próximos capítulos da novela Travessia, Oto revela a verdade sobre suposta foto da mãe de Chiara e conta tudo para Leonor. Saiba como será!

Nos próximos capítulos da novela Travessia, da Globo, Oto (Romulo Estrela) vai descobrir que Guerra (Humberto Martins) mentiu durante toda a vida sobre a mãe de Chiara (Jade Picon). Ele vai fazer uma investigação profunda na internet para descobrir a verdadeira identidade da mulher na única foto que restou da suposta mãe e conta tudo o que vai descobrir para Leonor (Vanessa Giácomo). Saiba como será!

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Chiara pede a ajuda de Leonor para saber sobre a sua mãe. Ela entrega a única foto que sobrou de um incêndio para a amiga, que promete pedir a ajuda de Oto para investigar na internet. O hacker usa todos os seus conhecimentos sobre buscas na internet e percebe que Guerra criou uma grande mentira.

Oto conta para Leonor que aquela mulher da foto não pode ser a mãe de Chiara. Ele diz que a foto foi tirada do obituário de uma mulher que morreu em um desabamento na Flórida, nos Estados Unidos. A mulher da foto era casada e tinha dois filhos. Assim, ela não pode ser a mãe de Chiara, já que Guerra contou que a mãe da jovem morreu durante o parto.

Leonor fica em choque com a descoberta sobre a mentira do empresário, mas Oto tenta amenizar o clima. O hacker diz que Guerra pode ter mentido para aliviar a verdadeira história, que pode ser pior do que a mãe ter morrido no parto. Porém, Leonor não acredita nisso e diz que ainda existem pontas soltas na história.

Vale lembrar que a novela Travessia terminá no início de maio e será substituída por Terra e Paixão.

Confira o resumo dos capítulos de Travessia dos dias 7 e 8 de abril:

Capítulo 155 - Sexta-feira, 7 de abril

Cema denuncia para Helô o blog que está caluniando pessoas de Vila Isabel. Pilar alerta Montez que eles devem partir para o sequestro. Durante o depoimento que deu ao delegado, Chiara fica sabendo que Guerra se desentendeu com Moretti por causa de uma noiva. Tininha diz a Brisa que não confia em Pilar. Ari sussurra para Chiara o nome de Débora, a noiva de Guerra. Chiara pergunta a Guerra quem é Débora. Creusa mostra a Helô o que tinha no pacote de sal que Pilar lhe deu. Helô manda Yone providenciar policiais à paisana para cobrirem o seu prédio. Helô conclui que foi Pilar quem fez a chantagem contra Stenio e Moretti. Leonor passa a foto da suposta mãe de Chiara para Oto pesquisar na internet.

Capítulo 156 - Sábado, 8 de abril

Chiara conta a Dina que escreveu para empresa em que a suposta mãe trabalhava. Helô manda um policial fazer uma varredura na casa de Stenio para checar se Pilar plantou alguma escuta no local. Ari convida Brisa para ir a Mandacaru com ele para buscar Tonho. Tininha reconhece Montez na foto que Helô lhe mostra. Gil conta a Cidália que Ari viajou. Stenio se preocupa com Helô porque sabe que ela é o alvo dos bandidos. Laís fica sabendo por Moretti que a polícia esteve na casa de Stenio. Chiara avisa a Guerra que recebeu a resposta da empresa onde o pai disse que a mãe trabalhava, informando que Bianca Rossi nunca trabalhou com eles.