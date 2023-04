Travessia: Núbia encontra um novo amor na reta final da novela

Depois de tanto cuidar do filho e do neto, Núbia vai conseguir engatar um romance na reta final da novela Travessia. Saiba com quem!

Nos últimos capítulos da novela Travessia, da Globo, a personagem Núbia (Drica Moraes) vai encontrar um novo amor! Depois de passar a sua vida dedicada à criação do filho, Ari (Chay Suede), e também do neto, Tonho (Vicente Alvite), ela vai arrumar um tempo para viver o amor.

De acordo com o site NaTelinha, ela vai perceber que está apaixonada na reta final da trama. A comerciante vai se envolver com Acácio (Marcelo Brou), que é o motorista de sua família. Os dois vão perceber que têm muito em comum e vão se entregar à paixão.

Além disso, Núbia vai reconquistar a sua venda no Maranhão. Na trama, ela vai ter a sua honestidade reconhecida por Guerra (Humberto Martins). O empresário decide comprar a venda de Núbia de volta e devolve para a senhora, mas coloca o local no nome de Tonho. Assim, Núbia vai comandar a venda enquanto o neto não cresce.

Confira o resumo da novela Travessia no período de 18 a 22 de abril:

Capítulo 164 - Terça-feira, 18 de abril

Isa apaga o fogo com o extintor. Stenio aconselha Moretti a procurar a polícia. Chiara fica incomodada quando Júlia envia para Vera o exame com as imagens do ultrassom. Ari pergunta a Gil se ele está do lado de Guerra, e decide levar as folhas assinadas pelo empresário para sua casa. Bia se incomoda com o interesse de Oto em ajudar Brisa. Laís se recusa a pegar a causa de Moretti. Karina impede que Isa dê o telefone para o pedófilo disfarçado de Bruna. Brisa visita Tonho. Ari tem lembranças da vida com Brisa em Mandacaru. Theo aceita a internação domiciliar. Helô avisa a Stenio para redobrar a atenção com Pilar. Rudá reage ao ouvir Brisa afirmar que acabaram com sua vida ao usar sua foto no cartaz de identificação de uma sequestradora.

Capítulo 165 - Quarta-feira, 19 de abril

Rudá fica atordoado ao perceber que é o responsável por Brisa estar sendo acusada de sequestradora, e tenta achar o cartaz original que foi manipulado por ele. Guerra perde a paciência e agride Ari, diante da recusa do filho de Núbia em assinar um contrato da empresa. Oto identifica que o cartaz com a foto de Brisa é uma montagem e avisa a Laís. Júlia está preocupada com o fato de Vera querer acompanhar sua gravidez e comenta com Chiara. Ari pede para Leonor a relação de imóveis da empresa para se mudar e acaba vendo uma identificação em um deles com o nome de Chiara. Helô comenta com Creusa que descobrirá quem fez a manipulação no cartaz. Bia pergunta a Oto se ele se arrependeu de estar com ela.

Capítulo 166 - Quinta-feira, 20 de abril

Oto afirma a Bia que deseja seguir com o casamento. Cotinha sente que Rudá está diferente. Ari conta a Núbia que Chiara se mudará do apartamento de Guerra. Adalgisa avisa a Núbia que a venda que era da amiga foi comprada por uma mulher do Rio. Guerra pede ao advogado que passe para Núbia a venda que comprou em nome de Dina. Bia avisa a Oto que não remarcará o casamento e que decidiu voltar para o Rio. Chiara entrega a Júlia duas barrigas falsas de grávida. Isa conta a Marineide que Karina está se cortando. Moretti tenta comprar o silêncio de Zezinho sobre sua participação no atentado contra Guerra. Zezinho diz a Helô que foi Ari quem mandou colocar a bomba no carro de Guerra. Helô decide pela prisão preventiva de Ari.

Capítulo 167 - Sexta-feira, 21 de abril

Stenio deduz que Moretti pagou a Zezinho para culpar Ari. Isa avisa a Laís que mandou uma carta para a produção de uma série com Bruna Shuller, contando que a suposta atriz está promovendo testes pela internet. Helô dá ordem de prisão a Ari. Núbia fica sabendo da prisão do filho. Ari liga para Gil e pede ao amigo para tirar as folhas assinadas do esconderijo. Oto diz a Bia que não quer perdê-la. Júlia conta a Chiara que Guida sabe sobre a barriga falsa. Rudá reage ao saber que um menino será acusado do cartaz falso com a foto de Brisa. Rudá confessa ao delegado que foi ele quem colocou a foto de Brisa no cartaz.

Capítulo 168 - Sábado, 22 de abril

Oto acolhe Rudá. Rudá conta que Stenio viu a foto quando ele colocou no cartaz. Oto ajuda Rudá a comunicar para a família que foi ele quem colocou o rosto de Brisa no cartaz. Os policiais encontram as folhas assinadas por Guerra no apart de Ari. Chiara comunica a Júlia que a amiga é quem vai assinar o contrato de aluguel do seu apartamento. Ari diz a Gil que o amigo o prejudicou. Guerra pede a Chiara para esquecer a mudança. Pilar e seus comparsas batem no carro estacionado de Stenio, para forçar Helô e o advogado a descerem do prédio e serem recebidos por explosões de bombas.