Travessia: Juiz impede o casamento de Oto e Bia. Saiba o motivo!

Nos próximos capítulos da novela Travessia, Bia faz 'gracinha' na hora se casar com Oto e juiz impede a união deles, diz colunista

Nos próximos capítulos da novela Travessia, da Globo, o casamento de Oto (Romulo Estrela) e Bia (Clara Buarque) não vai se concretizar! Isso porque o juiz vai perder a paciência com uma brincadeira da noiva e se recusa a unir o casal apaixonado . Saiba o que vai acontecer!

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, Bia e Oto vão reunir os amigos na frente de um juiz para o casamento civil. Porém, na hora de dizer o tão esperado 'sim', a noiva vai fazer uma brincadeira. Oto é o primeiro a confirmar a união. Logo na sequência, o juiz pergunta se ela quer se casar com ele e Bia responde com um 'não'. Após a surpresa de todos, ela diz que estava brincando e quer se casar sim. Porém, o juiz se irrita com a brincadeira e diz que casamento é algo sério. Assim, ele decide que não vai casar os dois naquele dia e diz para eles remarcarem a data.

A colunista ainda informou que a trama do casamento de Oto e Bia foi inspirada em uma história real. Gloria Perez teria se inspirado em um casamento que viralizou nas redes sociais, no qual a noiva disse 'não' como uma brincadeira na frente do juiz de paz e depois corrigiu para o 'sim'. No entanto, o juiz não quis casá-los naquele momento por causa da piada e fez os noivos esperarem algumas horas para oficializarem a união.

Leia o resumo dos capítulos de Travessia no período de 29 de março a 1 de abril:

Capítulo 147 - Quarta-feira, 29 de março

Guerra sente pena de Núbia e diz que ela está enganada sobre o filho. Helô avisa a Laís que Theo foi encontrado e será levado para o Rio pelos policiais. Guerra fica confuso quando Chiara pede para viajar para a cidade onde a mãe morava. Ari reage ao saber que Núbia devolveu as ações para Guerra. Helô repreende Theo. Brisa fica indignada quando a cigana diz que ela não é mãe de Tonho. Moretti pede dinheiro emprestado a Guida para pagar a chantagem de Zezinho. Leonor conclui que Ivan não é filho de Moretti depois de conversar com Dante e Sara, e ameaça expor o que descobriu para Guida.

Capítulo 148 - Quinta-feira, 30 de março

Laís comunica a Brisa que ela está sendo considerada suspeita de sequestro de crianças e de rapto de Tonho. Leonor diz a Cotinha que vai tirar a limpo se Ivan é realmente filho de Moretti. Laís avisa a Brisa que seria bom para ela que Ari retirasse do inquérito o nome da cliente como suspeita de ser sequestradora. Chiara revela a Guerra que não pretende ficar com o filho e nem morar no Brasil após o nascimento da criança. Moretti entrega o dinheiro para Zezinho, colocando um fim no trato entre os dois. Moretti se sente aliviado quando Stenio lhe diz que as suspeitas sobre o autor da explosão no carro de Guerra estão tendendo para Ari. Leonor fica sem entender quando Guerra lhe pede para não mexer na história do filho do Moretti.

Capítulo 149 - Sexta-feira, 31 de março

Cidália explica a Leonor que não é o momento de questionar a paternidade do Moretti, por causa dos processos que Guerra está movendo contra o ex-sócio. Leonor conta a Cotinha que desconfia que Guerra possa ter algum envolvimento com a história do Ivan ser filho de Moretti. Guerra confronta Ari e manda o rapaz se afastar de Chiara. Cidália repreende Guerra. Helô comenta com Yone sobre sua desconfiança de Moretti estar recebendo ajuda de Guida por conta de alguma chantagem que o empresário possa estar sofrendo. Brisa e Ari trocam acusações. Guerra orienta Guida a colocar Ivan mais próximo de Sara. Ivan abraça Sara. Ari procura por Brisa.

Capítulo 150 - Sábado, 1 de abril

Brisa diz a Ari que só muda o depoimento que deu a favor de Guerra se o ex-marido lhe entregar a guarda de Tonho. Núbia reage quando Gil confirma que Ari pode ser preso. Helô diz a Stenio que sabe que Moretti está sendo chantageado. Leonor diz a Guida que sentiu um interesse pessoal de Guerra na história da paternidade de Moretti. Guida avisa à família que irá se casar. Cidália comunica a Guerra que cuidará do contrato de casamento do empresário com Guida. Laís revela a Monteiro que não está conseguindo administrar o problema de Theo. Oto aconselha Caíque a sempre contar que é assexual no início de um relacionamento. Guerra avisa a Brisa que ela pode provocar a prisão de Ari e ganhar a guarda de Tonho.