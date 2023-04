Travessia: Helô descobre o segredo de Pilar e cria emboscada

Nos próximos capítulos da novela Travessia, Helô descobre que está sendo observada por Pilar. Saiba como será a cena!

Nos próximos capítulos da novela Travessia, da Globo, Helô (Giovanna Antonelli) vai descobrir que Pilar (Claudia Mauro) não é apenas uma faxineira e está a observando há um bom tempo. A revelação acontecerá após Creusa (Luci Pereira) descobrir um erro em uma jogada da vilã na casa da delegada. Saiba como será!

Nas cenas, Pilar vai levar um saco de sal para a casa de Helô e dirá que é para fazer um banho para Brisa (Lucy Alves). Porém, ela vai colocar um mini gravador dentro do sal. O que ela não esperava era que Creusa iria encontrar o dispositivo eletrônico rapidamente. Ao ver o gravador, Creusa fica em choque e mostra para Pilar, que tenta disfarçar.

Mais tarde, Pilar conta para seu cúmplice, Montez (José Rubens Chacá), que o plano foi descoberto e eles precisam agir rápido. Os dois começam a organizar um sequestro. Enquanto isso, Creusa mostra o gravador para Helô, que liga os pontos rapidamente.

A delegada percebe que Pilar é uma vilã e está colocando escutas em sua casa. “A senhora está desconfiando da Pilar, dona Helô? Que ela esteja fazendo alguma encantaria aqui pra casa?”, questionada a empregada doméstica. Então, a delegada começa a agir também.

Helô pede uma varredura em seu apartamento e também no apartamento de Stênio (Alexandre Nero). Além disso, ela solicita uma escolta armada. “Creio em Deus pai, Dona Helô... A Pilar é a bandida que estava atrás do Doutor Stênio?”, pergunta Creusa. E Helô confirma: “É, Creusa”.

As cenas vão ao ar a partir desta sexta-feira, 7.

Confira o resumo dos capítulos de Travessia dos dias 7 e 8 de abril:

Capítulo 155 - Sexta-feira, 7 de abril

Cema denuncia para Helô o blog que está caluniando pessoas de Vila Isabel. Pilar alerta Montez que eles devem partir para o sequestro. Durante o depoimento que deu ao delegado, Chiara fica sabendo que Guerra se desentendeu com Moretti por causa de uma noiva. Tininha diz a Brisa que não confia em Pilar. Ari sussurra para Chiara o nome de Débora, a noiva de Guerra. Chiara pergunta a Guerra quem é Débora. Creusa mostra a Helô o que tinha no pacote de sal que Pilar lhe deu. Helô manda Yone providenciar policiais à paisana para cobrirem o seu prédio. Helô conclui que foi Pilar quem fez a chantagem contra Stenio e Moretti. Leonor passa a foto da suposta mãe de Chiara para Oto pesquisar na internet.

Capítulo 156 - Sábado, 8 de abril

Chiara conta a Dina que escreveu para empresa em que a suposta mãe trabalhava. Helô manda um policial fazer uma varredura na casa de Stenio para checar se Pilar plantou alguma escuta no local. Ari convida Brisa para ir a Mandacaru com ele para buscar Tonho. Tininha reconhece Montez na foto que Helô lhe mostra. Gil conta a Cidália que Ari viajou. Stenio se preocupa com Helô porque sabe que ela é o alvo dos bandidos. Laís fica sabendo por Moretti que a polícia esteve na casa de Stenio. Chiara avisa a Guerra que recebeu a resposta da empresa onde o pai disse que a mãe trabalhava, informando que Bianca Rossi nunca trabalhou com eles.