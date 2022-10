Travessia: Guerra descobre segredo de Ari

Guerra fica com um pé atrás com Ari ao descobrir que ele escondeu informação na novela Travessia

Nos próximos capítulos da novela Travessia, da Globo, Guerra (Humberto Martins) vai ter uma decepção com Ari (Chay Suede). O empresário ficará encantado pelo novo genro quando o rapaz assumir o namoro com sua filha, Chiara (Jade Picon), e apresentar o seu filho, Tonho (Vicente Alvite). Porém, o encantamento vai virar uma desconfiança.

Nas cenas, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Guerra vai descobrir um segredo de Ari. O empresário vai criar uma afeição pelo filho de Ari. Os dois vão ter uma boa convivência. Tanto que ele exige que o rapaz traga o seu filho para morar no Rio de Janeiro.

Porém, um dia, Guerra vai ter uma conversa com Talita (Dandara Mariana) e receberá uma informação. Ela contará que Ari não disse para o filho que está namorando com Chiara. Isso vai deixar o empresário com um pé atrás, já que o rapaz não terá assumido o romance para o próprio filho. Ele ficará desconfiado sobre a intenção de Ari em seu namoro com Chiara.

Tati Quebra Barraco celebra sua estreia em Travessia

Nesta semana, a funkeira Tati Quebra Barraco fez sua estreia como atriz de novela em Travessia. Tati viveu uma presidiária no folhetim e encontrará Brisa na cadeia.

Em seu perfil no Instagram, Tati Quebra Barraco compartilhou um trecho da novela e celebrou o momento da carreira. “'Vai ficar pagando de otária?'“ Minha estreia na novela “Travessia” na @tvglobo.

Muito obrigada a todos envolvidos @mendoncafilhomauro @gloriafperez, minha parceria @lucyalves e também ao meu Deus. Estou muito feliz com essa passagem", declarou a funkeira, agradecendo à autora e ao diretor Mauro Mendonça Filho.