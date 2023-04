Travessia: Ari e Brisa prejudicam o filho e Tonho vai parar em um abrigo

Nos próximos capítulos da novela Travessia, da Globo, atitudes de Brisa e Ari fazem Tonho ir parar em um abrigo para crianças

Nos próximos capítulos da novela Travessia, da Globo, Tonho (Vicente Alvite) terá um destino triste por causa das atitudes dos seus pais, Ari (Chay Suede) e Brisa (Lucy Ramos). O menino vai parar em um abrigo para crianças quando os pais perdem a sua guarda no meio de várias confusões. Saiba o que vai acontecer!

Nas cenas, de acordo com o site NaTelinha, Ari será vítima de uma armação de Cidália (Cássia Kis) e será incriminado no caso da bomba no carro de Guerra (Humberto Martins). A parceira do empresário vai conseguir colocar pistas falsas na casa de ari para a polícia achar e prendê-lo.

Enquanto isso, Brisa perde a guarda de Tonho após um novo exame de DNA, que volta a afirmar que ela não é a mãe biológica do menino. Assim, ela não será mais considerada mãe dele e ainda estará sendo investigada pela teoria de que seria uma sequestradora de bebê e até será reconhecida por uma pessoa.

Tonho verá o pai ser preso e não terá ninguém para cuidar dele. Isso porque a avó, Núbia (Drica Moraes), estará em Mandacaru para vender a sua loja. Sozinho, o menino será levado para um abrigo para crianças.

A novela Travessia entrará em sua reta final no mês de abril. Isso porque a sua substituta, Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco, tem previsão de estreia para o mês de maio.

De folga, Chay Suede curte passeio com a filha

O ator Chay Suede (30), que interpreta o Ari na novela Travessia, da Globo, foi flagrado em um momento de diversão ao ar livre na manhã deste sábado, 1º, no Rio de Janeiro. Em uma folga das gravações da novela, ele aproveitou para se divertir na orla de uma praia com os amigos e a filha,Maria, de 3 anos, fruto do casamento com Laura Neiva (29).

O artista foi visto treinando boxe com um amigo e também apareceu cuidando da filha. Inclusive, Maria roubou a cena ao aparecer fantasiada com um look de sereia.

Fotos: Dan Delmiro / AgNews