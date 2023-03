Travessia: Amigas?! Chiara busca apoio de Brisa em momento difícil

Elas não eram rivais?! Chiara fica desesperada com sumiço de Ari e busca o ombro amigo de Brisa na novela Travessia

Nos próximos capítulos da novela Travessia, da Globo, a personagem Chiara (Jade Picon) vai se aproximar de Brisa (Lucy Alves) em um momento difícil de sua vida. Isso porque Ari (Chay Suede) vai sumir com sua mãe e o filho sem dar pistas do seu paredeiro. Com isso, Chiara vai atrás de Brisa e um momento inesperado vai acontecer.

Nas cenas, segundo o site Notícias da TV, Chiara percebe o sumiço de Ari após ele roubar as ações da empresa do seu pai. Desesperada, a jovem chega a pensar que o amado foi embora com a ex-mulher, Brisa, e decide ir até a casa da rival. Por sua vez, Brisa também está nervosa com o desaparecimento de Ari, já que ele falou que ia levar o filho em sua casa e nunca chegou.

Ao chegar na casa de Brisa, Chiara fica incrédula ao ver que Ari não está ali e começa a sentir mal. Ela vai até o apartamento de Brisa junto com ela e as duas desabafam juntas, deixando as diferenças de lado.

Chiara conta para Brisa que Ari levou tudo o que era dele e do filho do seu apartamento e desapareceu. Ela garante que os dois não brigaram e Ari apenas sumiu. Brisa diz que Ari fez a mesma coisa quando conheceu Chiara e desapareceu de sua vida, mas a jovem se defende ao dizer que não sabia que ele era casado quando começaram o relacionamento. Assim, as duas conversam em paz neste momento difícil.

As cenas devem ir ao ar nos capítulos da semana que vem.