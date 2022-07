Todas as Garotas em Mim: resumo da novela de 04 a 08 de julho

Nos próximos capítulos de Todas as Garotas em Mim, Giane contrata um detetive para saber com quem que Júlio está se relacionando

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 09h40

EPISÓDIO 20 - SEG, 04/07

Giane insiste em se aproxima de Júlio. Nicole avança e beija Gustavo. Heloísa reage, aflita quando Júlio questiona sobre como Mirela descobriu as coisas do passado. Mirela pensativa olha para foto do avô e pede para Isis falar sobre como ele era.

EPISÓDIO 21 - TER, 05/07

Heloísa se fragiliza ao relembrar o passado. Giane se faz de amiga. Arrependido, Erick tenta conversar e se desculpar com Mirela. Gustavo encontra a Mirela sozinha e chorando. Heloísa e Júlio conversam sobre as tentativas deles em descobrir quem revelou tudo para Mirela. Amanda percebe que Josefa está toda atrapalhada nas suas atividades e a questiona.

EPISÓDIO 22 - QUA, 06/07

Mirela, Bertha e Isis conversam no quarto sobre Erick e Gustavo. Isis abre a Bíblia e conta a história de Rute. Heloisa aproveita que está sozinha e entra na suíte de Julio. Procura por algo e sorri quando encontra uma caixa debaixo da cama. Melissa quer saber da mãe quem ganhou o concurso que ela fez parte. Mirela e seus amigos vão ao Snowland.

EPISÓDIO 23 - QUI, 07/07

Erick chega no hospital, entre a vida e a morte. Heloísa com ciúmes, pede ajuda a Josefa para saber com quem Júlio está saindo. Júlio desanimado conta para Amanda que está mais uma vez desempregado. Turma continua passeio em Gramado. Diogo fica muito preocupado com a Paloma.

EPISÓDIO 24 - SEX, 08/07

Paloma revoltada com todo mundo se divertindo e fingindo. Carla chorando, dirigindo pela estrada em direção a Gramado para encontrar Erick. Amanda fica nervosa quando Josefa diz que a patroa Heloísa está morrendo de ciúme de Júlio. Giane contrata um detetive para saber com quem que Júlio está se relacionando.