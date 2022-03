Thais Fersoza está cotada para voltar às novelas como destaque na Globo

Após quase 20 anos longe da Globo, atriz Thais Fersoza está cotada para voltar às novelas como vilã das 19 horas

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 16h08

Quase 20 anos longe das novelas da Globo, a atriz Thais Fersoza (37) está cotada para voltar à dramaturgia da emissora em grande estilo.

De acordo com o site Notícias da TV, a esposa do cantor Michel Teló (41), que atualmente trabalha como repórter do programaThe Voice+, negocia com o canal para participar de uma obra em 2023.

A artista poderá retornar aos folhetins da plim plim como a principal vilã de Fuzuê, estreia do autor Gustavo Reiz (40) na grade da TV Globo no próximo ano.

Colegas na Record TV

Vale lembrar que Thais Fersoza já trabalhou com o escritor em diversas novelas, como Dona Xepa e Escrava Mãe, exibidas na Record TV, emissora em que esteve contratada até meados de 2016/2017.