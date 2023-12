Terra e Paixão: Verdade sobre o passado de Agatha vem à tona

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Agatha revela toda a verdade para Antonio La Selva sobre o seu passado e o motivo para voltar

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Agatha (Eliane Giardini) terá uma conversa reveladora com Antonio La Selva (Tony Ramos) sobre o seu passado e o motivo de sua vingança. Tudo aconteceu após ela conseguir passar toda a fortuna do fazendeiro para o seu nome.

Nas cenas, Antonio pergunta porque ela quis que ele assinasse os documentos e se ela tem ódio dele. Então, ela revela a verdade. "Eu voltei para destruir você e tomar de volta tudo o que você tomou da minha família! O seu pai, Antônio... Ele tirou as terras que eram dos meus pais... e levou minha família à ruína. Quando meu pai tentou reclamar, foi morto por um jagunço do seu pai", diz ela.

Então, ela diz que fugiu da cidade com sua mãe e as duas enfrentaram dificuldades. "Foi nessa época que me apaixonei pelo Gentil, e até comecei uma vida com ele, mas quando vim pra Nova Primavera e conheci você, logo decidi que ia me casar com Antônio La Selva... só para me vingar. Só que você virou um inferno na minha vida, e eu tive que fugir... Mas agora, depois de todos esses anos, eu tive a grande chance de ficar com tudo para mim", afirma.

Para finalizar, Agatha diz que vai matar Antonio. "Vou matar você, Antônio... mas vou matar aos poucos, para ninguém desconfiar", comentou.

Terra e Paixão: A causa da morte de Agatha

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Agatha (Eliane Giardini) vai morrer de forma trágica e o mistério sobre quem é o seu assassino vai durar até o final da história. Porém, a causa da morte dela será revelada em breve e vai surpreender o delegado Marino (Leandro Lima).

Nas cenas, de acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, Marino conversa com o legista logo após a morte de Agatha para descobrir qual foi a causa da morte. O legista diz que ela morreu em decorrência de três fatores.

Para começar, o legista diz que Agatha tem uma marca que indica que ela quebrou o pescoço ao cair de uma escada. Ela também levou três tiros após a fratura no pescoço. Além disso, o exame toxicológico aponta que ela tinha uma substância letal em seu corpo. Ou seja, ela foi envenenada antes de sua morte.