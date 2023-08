Terra e Paixão: resumo da novela de 21 a 26 de agosto

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Irene diz a Antônio que provará que Agatha é falsa e ardilosa

Capítulo 91 - Segunda-feira, 21 de agosto

Gentil pergunta a Agatha se ela irá morar de vez em Nova Primavera. Tadeu pede a Miguel que faça um laudo falso. Nice avisa a Gregório que as barras de ouro eram falsas. Tadeu pede a Sílvia para colocar o geólogo Miguel no topo da lista da cooperativa. Lucinda comunica a Andrade que contratou um advogado para tratar do divórcio e da guarda de Cristian. Anely e Luigi entendem que não podem mais se ver e se afastam. Irene oferece dinheiro para Nice tirar a vida de Agatha. Lucinda indica o geólogo Miguel para Aline. Agatha diz a Caio que deseja ver Antônio. Tadeu oferece dinheiro para o CEO do site para ativar o perfil de Anely. Caio pede que Antônio reúna a família para fazer um comunicado. Caio reage ao flagrar Gregório forçando Agatha a entrar em um carro.

Capítulo 92 - Terça-feira, 22 de agosto

Caio e Hélio partem de carro atrás de Gregório, que sequestra Agatha. Aline conta a Jussara seu receio de que algo ruim possa acontecer a Caio. Gregório diz a Caio que recebeu uma encomenda para assassinar a mãe do rapaz. Caio e Hélio conseguem imobilizar Gregório e seu comparsa. Angelina pergunta a Irene se foi ela quem mandou matar Agatha. Gregório e o comparsa conseguem fugir da polícia. Caio leva Agatha para a casa de Aline. Gregório diz a Nice que Agatha está morta. Marino encontra o celular de Gregório no mato. Todos se assustam na casa de Antônio ao verem Caio entrar com Agatha e Angelina, e Caio anuncia que sua mãe está viva.

Capítulo 93 - Quarta-feira, 23 de agosto

Irene acusa Caio de ter contratado uma impostora. Antônio pede a Agatha que o acompanhe até o escritório para conversarem. Luigi atende ao pedido de Petra e procura Irene. Irene ameaça Nice. Marino entrega o celular de Gregório para a perícia. Luigi vai ao encontro de Anely. Agatha diz a Antônio que o ciúme do ex-marido a fez se apaixonar por Evandro. Luigi comenta com Anely que o surgimento de Agatha prejudicará sua sucessão e pede para Anely ficar de olho na mãe de Caio. O perfil de Anely é ativado novamente no Hot Site. Antônio conta a Angelina como conheceu Agatha. Agatha se depara com Irene na pousada.

Capítulo 94 - Quinta-feira, 24 de agosto

Irene ameaça Agatha. Tadeu teme que a chegada de Agatha possa atrapalhar seus planos. Irene fica enfurecida quando Antônio decide dormir em outro quarto. Jonatas fica surpreso ao saber que Agatha é sua mãe. Graça pede ajuda a Anely para promover um desfile. Antônio perde perdão a Caio por ter culpado o filho pela morte de Agatha. Anely e Graça convencem Odilon a alugar o espaço da academia para o desfile. Jonatas se nega a aceitar Agatha como sua mãe. Jonatas avisa a Gentil que irá procurar Caio para alertar o irmão sobre Agatha.

Capítulo 95 - Sexta-feira, 25 de agosto

Lucinda marca o encontro de Aline com o geólogo Miguel. Lucinda paga a fiança para libertar Andrade. Hélio convida Petra para um piquenique. Irene diz a Vinícius que precisa das terras de Aline e propõe ao geólogo que seja seu aliado. Caio abraça Jonatas ao saber que eles são irmãos. Anely comenta com Luigi que Agatha tem alguma ligação com Gentil. Jonatas avisa a Caio para tomar cuidado com Agatha. Irene flagra a atriz que dizia ser mãe de Luigi fazendo teatro na rua. Jonatas procura Graça, dizendo que aceita se juntar a ela para separar Aline de Caio. Irene garante a Antônio que entregará as terras de Aline na mão do marido, além de fazê-lo esquecer Agatha.

Capítulo 96 - Sábado, 26 de agosto

Irene diz a Antônio que provará que Agatha é falsa e ardilosa. Jonatas avisa a Graça que não quer fazer mal a Aline. Marino descobre que Gregório fez ligações para Nice. Kelvin dá um chá receitado por Agatha para Ramiro, a fim de fazê-lo se apaixonar por ele. Anely fica sabendo por Agatha que Jonat.ças é irmão de Caio, e conta para Luigi. Caio conta a Aline que é irmão de Jonatas. Marino indaga Nice sobre o sequestro de Agatha, e a moça exige a presença de um advogado. Aline tenta consolar Jonatas. Luigi se surpreende ao aceitar um convite de Irene e encontrar a atriz que contratou para fingir ser sua mãe. Jurecê desmaia ao ver uma sombra sobre a cabeça de Agatha.