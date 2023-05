Terra e Paixão: resumo da novela de 15 a 20 de maio

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Caio surpreende ao anunciar para a família que metade de tudo que é de Antônio pertence a ele

Capítulo 07 - Segunda-feira, 15 de maio

Aline não acredita quando Daniel afirma que não foi ele quem lhe enviou as sementes. Jonatas diz a Aline que trabalhará à noite em suas terras para ajudá-la. Antônio avisa a Luigi que ficará de olho no rapaz. Andrade insiste em importunar Anely. Anely tenta convencer Lucinda a denunciar o marido por agressão. Irene aconselha Petra a voltar a trabalhar nas terras da família. Jonatas informa a Aline que a casa ficou pronta. Cristian esconde de Menah o bullying sofrido na escola. Tadeu avisa a Antônio que Aline perdeu a escritura das terras no incêndio. Ademir conta a Daniel que foi Caio quem forneceu as sementes para Aline. Enzo comunica a Antônio que alguém destruiu os cabos da Internet. Daniel afirma a Caio que sabe tudo sobre as sementes.

Capítulo 08 - Terça-feira, 16 de maio

Caio diz a Daniel que quis ajudar Aline, consertando uma injustiça cometida por Antônio. Antônio manda Ramiro pegar a escritura das terras de Aline no cartório. Aline reage quando a funcionária do cartório lhe diz que não há nenhum registro de terras em nome de Samuel. Daniel conta a Aline que foi Caio quem comprou as sementes para ela. Angelina aconselha Lucinda a deixar Andrade. Antônio ateia fogo à escritura das terras de Aline. Anely se exibe para Tadeu na webcam. Kelvin alerta Anely de que ela foi vista por Silvia na tela do laptop de Tadeu. Petra conta a Luigi que o pai mandou Daniel investigá-lo. Cândida diz a Ademir que sabe de seu segredo. Aline procura Caio.

Capítulo 09 - Quarta-feira, 17 de maio

Caio se arrepende da maneira como tratou Aline. Aline acusa Antônio de ter sumido com a escritura. Luigi beija Gladys, que fica sem jeito ao ser reconhecida pelo italiano como um de seus contatos em sites de relacionamento. Antônio promete ser grato a Luigi se o italiano convencer Petra a abandonar os remédios. Andrade promete a Lucinda que não vai mais agredi-la. Gladys diz a Graça que os brincos que ela ganhou de Irene eram de Agatha. Cândida sugere a Caio que dê um presente a Aline. Aline assina o contrato do empréstimo, e promete entregar a escritura a Franco assim que encontrar o documento. Anely aconselha Luigi a vender o relógio para pagar a pousada, exigindo comissão. Graça devolve os brincos a Irene. Caio e Irene trocam insultos, e Daniel briga com o irmão. Caio enfrenta Antônio, quando o pai pergunta se foi ele quem deu as sementes para Aline.

Capítulo 10 - Quinta-feira, 18 de maio

Caio deixa claro a Antônio que ele tem direito à sucessão por ser o filho mais velho, e acusa Irene de influenciar o pai. Daniel liga para o primo de Luigi, sem saber que está sendo enganado pelo italiano. Luigi paga a Anely uma comissão pela venda do relógio. Anely se esconde para não ser vista por Tadeu. Luigi aceita a proposta de Antônio de fazer Petra largar os remédios em troca de um bom emprego. Antônio decide entregar a sucessão a Daniel e a Petra. Aline estranha a falta de água repentina em suas terras. Caio procura Rodrigo com a intenção de processar Antônio.

Capítulo 11 - Sexta-feira, 19 de maio

Caio diz a Rodrigo que está disposto a enfrentar o pai. Luigi manda Laurita parar de receitar remédio para Petra. Cândida aconselha Caio a conversar com Daniel. Daniel observa que há canos submersos nas terras de Aline. Jurecê entrega a Aline a escritura de suas terras, que guardou a pedido de Samuel. Cristian diz a Lucinda que Rosa o protege na escola. Caio desabafa com Aline, dizendo que está orgulhoso de si. Caio avisa a Cândida que tem um plano para seu sucesso.

Capítulo 12 - Sábado, 20 de maio

Cândida diz a Caio que Antônio não o perdoará. Aline vai ao cartório e pede cópias autenticadas da escritura. Laurita resolve confiar em Luigi para ajudar Petra a abandonar a dependência de medicamentos. Gladys é enganada por Luigi. Marino elogia Lucinda. Aline desconfia de que alguma coisa esteja obstruindo a água que abastecem sua terras. Aline diz a Daniel que não concorda com briga de família por causa de herança. Odilon resolve dar aula para Lucinda com Marino. Graça segue a orientação de Irene e planeja simular uma gravidez para apressar o casamento com Daniel. Caio surpreende ao anunciar para a família que metade de tudo que é de Antônio pertence a ele.