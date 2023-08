Terra e Paixão: resumo da novela de 07 a 12 de agosto

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Graça vai até a casa de Aline e ameaça a professora

Capítulo 79 - Segunda-feira, 7 de agosto

Aline decide se afastar de Caio. Petra deixa Andrade caído na estrada. Andrade é levado ao hospital em situação grave. Lucinda encontra uma placa de carro no local onde o marido foi acidentado e conclui que a pessoa que o atropelou omitiu socorro. Silvério teme que Petra possa ser presa. Ruan aceita a proposta de Antônio de se responsabilizar pelo atropelamento de Andrade em troca de dinheiro. Ruan é preso. Luigi e Anely planejam entrar no quarto de Nice para encontrar a chave do cofre do banco, onde estão guardadas as barras de ouro de Cândida. Aline decide ir ao casamento de Caio.

Capítulo 80 - Terça-feira, 8 de agosto

Gregório diz a Nice que descobriu que as barras de ouro estão em um cofre do banco. Andrade recebe alta médica. Anely e Lucinda decidem arrumar Aline para ir no casamento de Caio. Anely pede ajuda de Luigi para invadir a loja de Graça. Marino diz a Antônio que sabe que foi Petra quem atropelou Andrade. Tadeu manda Enzo entrar no quarto de Anely para descobrir se ela é a garota do pix. Rodrigo comunica a Caio que terá acesso ao laudo da perícia sobre o carro que Daniel dirigia no dia do acidente. Dalva liga para Ademir e marca um encontro. Antônio avisa a Caio para não decepcioná-lo. Caio fica em choque ao ver Aline entrando na igreja.

Capítulo 81 - Quarta-feira, 9 de agosto

Aline surpreende a todos com sua presença na igreja. Enzo encontra os objetos e adereços de Anely e confirma que a irmã de Lucinda é a garota do pix. Ademir é atingido por um tiro, assim que se encontra com Dalva. Irene e Luigi convencem Aline a deixar a igreja. Caio resolve não se casar com Graça. Petra observa Luigi beijando a mão de Anely. Antônio pensa em destruir Aline. Dalva chama a ambulância para Ademir e sai sem ser vista. Graça vai até a casa de Aline e ameaça a professora. Enzo diz a Anely que descobriu que ela é a dominatrix e confessa que está apaixonado. Caio e Antônio se enfrentam.

Capítulo 82 - Quinta-feira, 10 de agosto

Caio diz a Antônio que sente vergonha do pai e afirma que não abrirá mão do amor que sente por Aline. Anely promete ficar com Enzo se o técnico de informática convencer Tadeu de que ela não é a dominatrix. Hélio ampara Petra ao vê-la passando mal. Antônio expulsa Caio de casa. Caio resolve comprar a casa de Jussara. Menah conta a Jonatas que Caio desistiu de casar com Graça. Luigi reage ao ver Petra com Hélio. Ramiro sonha com Kelvin. O perfil de Anely é cancelado do site. Jurecê abençoa a união de Aline e Caio.

Capítulo 83 - Sexta-feira, 11 de agosto

Raoni diz a Iraê que ela não deve gostar de Caio. Hélio pensa em Petra. Petra descobre que Hélio é o engenheiro contratado da Cooperativa. Caio enfrenta Antônio e afirma que continuará trabalhando nas terras que também são suas. Flor avisa a Caio que Ademir foi baleado e está hospitalizado. Anely conta a Luigi que Enzo está apaixonado por ela. Gladys se preocupa com Graça. Jonatas alerta Aline, dizendo que Caio tem interesses em suas terras. Graça decide promover um desfile na cidade. Enzo conta a Tadeu que Anely não é a mulher do pix. Ademir avisa a Caio que a morte de Daniel não foi acidental.

Capítulo 84 - Sábado, 12 de agosto

Ademir alerta Caio para ter cuidado. Ramiro diz a Kelvin que não pode mais vê-lo. Rodrigo comunica a Caio que, de acordo com o resultado da perícia, tudo leva a crer que os freios do carro que Daniel conduzia foram sabotados. Petra desabafa com Hélio. Caio deduz que Marino esteja acobertando alguém, e Rodrigo pensa em tomar as providências cabíveis para a abertura de um inquérito sobre o acidente de Daniel. Petra não responde Luigi, quando o marido pede explicações ao ver a mulher chegar de carro com Hélio. Graça propõe a Jonatas que ambos unam forças para separar Caio e Aline.