Terra e Paixão: resumo da novela de 03 a 08 de julho

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Irene acusa Caio de assassino

Capítulo 49 - Segunda-feira, 3 de julho

Aline diz a Daniel que não deixará de ver Caio. Marino descobre que Agatha se envolveu com um médico desaparecido do hospital. Berenice chega ao bar depois de viajar de carona. Kelvin e Ramiro observam Daniel e Aline se beijando. Kelvin conta a Flor que Daniel e Aline estão juntos. Irene revela a Daniel que teve um breve romance com Ademir no passado. Irene alerta Petra para ficar de olho em Luigi. Ademir fica sabendo por Flor e Kelvin que Aline está com Daniel. Berenice pede ajuda a Kelvin para conquistar Antônio. Daniel diz a Gladys que pensa em se casar com Graça em outra cidade. Caio declara seu amor a Aline e pede uma chance para a professora.

Capítulo 50 - Terça-feira, 4 de julho

Aline cede às investidas de Caio, mas confessa que o amor que sente por ele é de amizade. Ademir alerta Kelvin para ter cuidado com Ramiro. Caio desabafa com Daniel sobre a paixão que sente por Aline. Lucinda se oferece para promover um encontro entre Angelina e Marino, a fim de ajudar nas investigações sobre o desaparecimento de Agatha. Jurecê permite que Franco se encontre com Yandara. Angelina revela a Marino que Agatha não era uma mulher confiável, e que a mãe de Caio pode ter tido um cúmplice. Gladys provoca Enzo. Gladys conta a Graça que descobrirá se Luigi tem mesmo um castelo na Itália. Ademir conta a Caio que Aline está com Daniel.

Capítulo 51 - Quarta-feira, 5 de julho

Ademir aconselha Caio a conversar com Daniel. Caio mostra a Angelina uma foto que Cândida lhe deu. Lucinda avisa a Anely que a irmã irá ao jantar na casa de Tadeu com a família. Após Antônio comunicar a Daniel que o filho só terá a sucessão depois de casar com Graça, o advogado acorda com a noiva a data do casamento. Angelina resiste e não conta a Caio que Daniel está apaixonado por Aline. Caio acusa Daniel de traidor e mostra ao irmão a foto de Irene vestida com uma roupa sensual, anunciando diante da família que a madrasta era prostituta.

Capítulo 52 - Quinta-feira, 6 de julho

Caio revela à família que Daniel está com Aline e que o advogado não é filho de Antônio. Daniel fica transtornado com as revelações e sai de carro. Luigi e Petra vão atrás de Daniel. Daniel sofre um acidente. Antônio se sente enganado por Irene. Irene acusa Caio de ser culpado pelo acidente com Daniel. Caio diz a Aline que Daniel a enganou. Petra pega medicamentos do hospital. Antônio pede a Aline que saia do hospital. Aline pede a Caio para lhe mandar notícias de Daniel. Antes de morrer, Daniel diz a Irene que a ama. Irene acusa Caio de assassino.

Capítulo 53 - Sexta-feira, 7 de julho

Irene promete se vingar de Caio. Graça procura Marino exigindo que ele assuma o filho que ela está esperando. Daniel é sepultado. Tadeu descobre que o filho que Graça espera é de Marino. Gladys sugere que eles usem a gravidez de Graça para conseguir dinheiro da família de Antônio. Irene reage quando Antônio sugere dar a sucessão para Caio. Irene procura Graça para convencê-la de se casar com Caio. Anelyaconselha Luigi a conquistar Antônio para garantir a sucessão. Luigi presenteia Irene com um coração de cristal. Irene retribui ao presente que ganhou de Luigi, dando ao genro um relógio de Daniel. Graça diz a Caio que quer se casar com ele.

Capítulo 54 - Sábado, 8 de julho

Caio se surpreende com a proposta de Graça. Irene manda Ramiro atear fogo à plantação de Aline. Ademir alerta Caio para o interesse da família de Graça no dinheiro do sobrinho. Caio recebe uma mensagem do celular de Daniel pedindo para o irmão cuidar de seu filho. Caio avisa a Graça que alguém está usando o chip do celular de Daniel para mandar mensagem para ele. Graça inventa para Caio que sonhou com Daniel pedindo para ela se casar com o irmão. Angelina desconfia de que Irene esteja por trás do incêndio na plantação de Aline. Caio avisa a Aline que ela perdeu sua safra.