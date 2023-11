Terra e Paixão: Ramiro assume paixão por Kelvin

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Ramiro pede Kelvin em namoro e o dançarino espalha a notícia por Nova Primavera

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Ramiro (Amaury Nunes) assume o seu amor por Kelvin (Diego Martins). Tanto que ele vai pedir o amado em namoro oficialmente.

Nas cenas, Ramiro entendeu o que sente por Kelvin e decide oficializar para todos. Tanto que os dois vão ter uma conversa séria sobre o que sentem um pelo outro e Ramiro declara o seu amor com um pedido de namoro.

Logo depois, Ramiro e Kelvin vão juntos a um evento e revelam para todos o novo status do relacionamento. “O Ramiro e eu estamos namorando”, afirmou.

Confira o resumo da novela Terra e Paixão para o período de 29 de novembro a 2 de dezembro:

Capítulo 177 - Quarta-feira, 29 de novembro

Mesquita avisa a Marino que o dinheiro falso que Tadeu entregaria para Sidney não está na mochila. Antônio repreende Agatha e a proíbe de entrar em seu escritório. Irene paga para Peçanha tirar Sidney da cadeia. Antônio fica preocupado com as atitudes de Agatha. Agatha pensa em tirar Luigi do caminho para que as empresas fiquem em suas mãos. Peçanha avisa a Sidney que ele receberá facilidades para fugir da cadeia e dinheiro para ir embora de Nova Primavera. Luigi avisa a Anely que ela irá com ele pegar o dinheiro escondido na mata. Sidney consegue fugir da cadeia. Irene acorda com Sidney a ameaçando.

Capítulo 178 - Quinta-feira, 30 de novembro

Irene consegue desarmar Sidney. Antônio comenta com Angelina sobre o modo diferente de Agatha depois que se casou com ele. Agatha procura Aline para conversar. Marino fica sabendo da fuga de Sidney. Antônio preocupa Petra, Luigi e Angelina ao demonstrar confusão mental. Agatha é expulsa por Jussara da casa de Aline. Agatha fica apreensiva quando Petra lhe avisa que chamou um médico para atender Antônio.

Capítulo 179 - Sexta-feira, 1 de dezembro

Aline conta a Caio que se assustou com o tom ameaçador de Agatha. Agatha fica irritada quando o médico pede para Antônio fazer um exame de sangue. Angelina demonstra para Caio sua preocupação com as possíveis más intenções de Agatha em relação a Antônio. Petra acode Antônio, depois que ele passa mal. Agatha confidencia a Frazão o que está fazendo para deixar o marido confuso. Ademir avisa a Tadeu que a cooperativa deseja destituí-lo do cargo. Hélio acusa Agatha de criminosa ao deixar Antônio debilitado. Agatha avisa a Hélio que Petra ficará em risco, caso o filho não se case com a moça.

Capítulo 180 - Sábado, 2 de dezembro

Hélio teme as ameaças de Agatha e pensa em salvar Petra. Luigi e Anely descobrem que o dinheiro que o italiano pegou de Sidney era falso. Tadeu é obrigado a entregar o cargo de presidente da cooperativa. Petra aceita o pedido de casamento de Hélio. Tadeu fala com Gladys e Graça sobre o que aconteceu com Sidney. Marino e Lucinda ficam noivos. Vinícius se lembra do homem que atirou nele. Luigi se nega a dar o divórcio a Petra, tentando convencer a moça de que Hélio e Agatha estão juntos no plano para roubar Antônio. Agatha mostra a Petra um dossiê forjado por Frazão, demonstrando que Luigi desvia dinheiro das empresas de Antônio. Petra confronta Luigi e pede ao italiano que deixe a mansão. Luigi pede ajuda a Irene. Agatha impede que Irene e Luigi levem Antônio embora de casa.