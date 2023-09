Terra e Paixão: Kelvin deixa presente para Ramiro. Saiba o que é!

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Kelvin embarca em turnê internacional e deixa um presente carinhoso para Ramiro

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Kelvin (Diego Martins) e Odilon (Jonathan Azevedo) vão viajar para a turnê internacional para se tornarem grandes cantores. Com isso, o garçom terá que se afastar de Ramiro (Amaury Lorenzo) e resolve deixar um presente carinhoso.

Nas cenas, Kelvin ganha uma festa de despedida de seus amigos. Porém, Ramiro não aparece na celebração, o que deixa o rapaz triste. Quando ele está prestes a iniciar a viagem, o capataz aparece para se despedir.

Ramiro entra na frente do carro com Kelvin e os dois se despedem como deve ser. Assim, o rapaz deixa até um presente para o amigo. Kelvin entrega um lenço para Ramiro usar sempre que sentir saudade .

Confira o resumo da novela Terra e Paixão para o período de 13 a 16 de setembro:

Capítulo 111 - Quarta-feira, 13 de setembro

Caio sonha com Jurecê dizendo que ele e Aline correm perigo. Gladys alerta Graça sobre Marino não chegar perto da filha. Jurecê alerta Caio sobre as dificuldades que ele e Aline enfrentarão. Sidney mexe no carro de Ernesto a mando de alguém. O carro de Ernesto explode com ele dentro, e Dalva fica ferida. Gladys consegue um emprego de carregador para Andrade na transportadora de Mara. Vinícius avisa a Irene que Aline autorizou a primeira fase da pesquisa nas terras. Há uma passagem de tempo. A gravidez de Graça está avançada, e ela sente contrações. Marino participa do nascimento de seu filho.

Capítulo 112 - Quinta-feira, 14 de setembro

Antônio estranha a presença de Marino no hospital. Seguindo o plano de Irene, Miguel sugere que Aline arrume um sócio para bancar as despesas da segunda fase da pesquisa de suas terras. Angelina repara que o filho de Graça tem um sinal de nascença atrás da orelha. Marino concorda em ficar distante do filho, sem aceitar a tentativa de suborno de Tadeu. Caio diz a Aline que avaliará uma forma de conseguir o dinheiro da segunda fase da pesquisa. Ademir e Flor se casam. Silvério entrega um relatório a Irene sobre o passado de Agatha e a existência de um filho que mora na Europa. Antônio dança com Agatha na festa de casamento de Ademir.

Capítulo 113 - Sexta-feira, 15 de setembro

Irene flagra Antônio com Agatha. Marino mente para Lucinda, dizendo que não é pai do filho de Graça. Irene mostra a Antônio o relatório sobre Agatha, tentando convencer o marido de que ele está sendo enganado pela mãe de Caio. Jonatas tenta alertar Gentil sobre o caráter duvidoso de Agatha. Andrade assume o lugar do motorista do caminhão ao notar que ele está sem condições de dirigir. Irene se preocupa com o silêncio de Antônio. Antônio pergunta a Agatha se ela voltou a enganá-lo de novo. Marino avisa a Caio que Dalva acordou do coma. Dalva fica apavorada ao ver Sidney ao lado de sua cama, disfarçado de enfermeiro.

Capítulo 114 - Sábado, 16 de setembro

Sidney ameaça Dalva. Antônio diz a Agatha que não sabe mais se acredita na ex-mulher. Dalva acusa Jonatas de ter mandado Ernesto sabotar os freios do carro em que Daniel morreu. Andrade conta a Mara sobre a atitude do motorista. Irene solicita um empréstimo para Franco e pede discrição ao gerente do banco. Tadeu pede um vestido de festa emprestado a Yandara da boutique de Graça e pede segredo à vendedora. Aline deixa Caio furioso ao defender Jonatas. Anely sai com Tadeu e Luigi segue os dois. Aline convence Caio de que Jonatas é inocente. Antônio ameaça Jonatas, e Agatha defende o filho.