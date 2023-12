Terra e Paixão: Berenice provoca a ira de Kelvin. Saiba como!

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Kelvin toma uma atitude radical contra Berenice ao descobrir algo que ela fez

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Kelvin (Diego Martins) vai ficar furioso com Berenice (Thati Lopes). Isso porque ele vai descobrir que ela agiu contra Aline (Barbara Reis) e ele vai tomar uma atitude radical.

Nas cenas, de acordo com o Jornal O Globo, Berenice é quem dará a pista para Antonio (Tony Ramos) sobre o paradeiro de Aline. Ele quer saber onde Caio escondeu a noiva e Berenice vai contar que a jovem está escondida em um convento. Com isso, os capangas de Antonio vão até o convento para sequestrar Aline.

Tempos depois, Kelvin descobre que foi Berenice quem revelou o esconderijo de Aline e resolve agir. Rapidamente, ele decide demitir Berenice e manda ela ir embora do bar. Ela tenta convencê-lo de que não fez por mal, mas ele não acredita e a expulsa.

Confira o resumo da novela Terra e Paixão para o período de 26 a 30 de dezembro:

Capítulo 200 - Terça-feira, 26 de dezembro

Antônio e Ramiro percebem que foram enganados por Caio. Irene fica furiosa com as ausências de Antônio e Petra na ceia de Natal. Jonatas pede Graça em casamento. Kelvin deixa claro a Ramiro que não ficará com o peão, caso ele continue a praticar as maldades impostas por Antônio. Antônio pergunta a Irene se foi a mulher quem matou Agatha. Um homem que prefere não se identificar avisa a Marino que viu Gentil na fazenda no dia da morte de Agatha. Antônio oferece dinheiro para Berenice descobrir o paradeiro de Aline.

Capítulo 201 - Quarta-feira, 27 de dezembro

Berenice aceita a proposta de Antônio. Gentil diz a Marino que foi à casa de Antônio cobrar o dinheiro que havia dado a Agatha. Berenice se esconde dentro do armário de Luana e descobre que Aline está em um convento. Graça deixa escapar para Irene que Gentil esteve na fazenda no dia do assassinato de Agatha. Berenice conta a Antônio onde Aline está escondida. Luigi e Natercinho disputam Anely. Antônio e Ramiro observam Aline.

Capítulo 202 - Quinta-feira, 28 de dezembro

Antônio orienta Ramiro a sequestrar Aline sem que ninguém perceba. Caio sugere a Lucinda que a cooperativa invista em novas tecnologias. Jussara oferece apoio a Gentil. Ramiro consegue pegar as chaves com o jardineiro depois de amarrá-lo. Jurecê tem uma visão de Aline sendo capturada. Yandara não aceita reatar o relacionamento com Franco. Ramiro sequestra Aline e Teresinha. Caio fica desesperado ao saber que Aline sumiu. Aline pergunta a Antônio o que ele fará contra ela e seus bebês.

Capítulo 203 - Sexta-feira, 29 de dezembro

Antônio revela a Aline que colocará as crianças para adoção. Angelina insinua que a pulseira que a polícia encontrou no local do crime de Agatha é de Irene. Irene visita Jonatas com o intuito de camuflar algo na casa de Gentil. Kelvin despreza Ramiro e afirma que só acreditará em seu amor se ele trouxer Aline de volta. Kelvin ameaça demitir a pessoa que contou a Antônio o local do abrigo de Aline. Jussara passa mal. Caio ameaça denunciar Antônio. Ramiro pede desculpas a Aline e a Teresinha e diz que armará um plano para tirá-las da tapera.

Capítulo 204 - Sábado, 30 de dezembro

Lucinda visita Jussara. Antônio evita falar da morte de Agatha com Angelina. Caio denuncia Antônio e Ramiro pela morte de Samuel e pelo atentado contra Aline. Silva pega Frazão no aeroporto a tempo de o advogado não embarcar. Frazão conta a Marino que Agatha iria fazer uma denúncia contra Irene. Irene queima os vestidos de Agatha que estavam com Angelina. Ramiro avisa a Kelvin que trará Aline de volta. Ramiro dá bebida aos peões para fazê-los dormir. Um dos peões acorda e avisa a Antônio que Ramiro tirou Aline e a freira da tapera.