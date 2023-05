Terra e Paixão: Aline recebe mensagem do marido morto: 'Eu vi'

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Aline vai receber uma ajuda do além para salvar suas terras

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Aline (Bárbara Reis) vai ter uma ajuda sobrenatural para não perder suas terras para o agricultor Antônio (Tony Ramos). Ela ficará impressionada ao descobrir uma mensagem do marido morto, Samuel (Ítalo Martins), por meio de um sonho do filho. Saiba como será!

Nas cenas, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Aline ficará triste e tensa ao descobrir que não tem a escritura de suas terras, que pode ter queimado no incêndio criminoso. Um dia, o filho dela, João (Matheus Assis), vai desaparecer e deixará a mãe preocupada.

Depois de muito procurar, ela vai encontrar o filho na mata junto com Jurecê (Daniel Munduruku). Lá, Jurecê conta que o menino foi atrás dele após receber um chamado de Samuel, que mostrava o caminho até ele. O indígena diz que Samuel era seu amigo e que ele deixou uma caixa guardada com ele para o caso de emergência. “Eu vi no sonho. O papai abria essa caixa”, diz o filho dela.

Ao abrir a caixa, Aline se depara com uma cópia da escritura de sua casa, que pode ajudá-la a continuar com a propriedade da fazenda.

Confira o resumo dos capítulos de Terra e Paixão para os dias 12 e 13 de maio:

Capítulo 05 - Sexta-feira, 12 de maio

Antônio fica sabendo por Ruan que alguém forneceu sementes para Aline. Lucinda se nega a dizer a Antônio quem foi o comprador das sementes. Jussara avisa a Aline que Jonatas está apaixonado pela filha. Aline e Jonatas cobram de Marino a investigação sobre a morte de Samuel. Rodrigo aceita advogar na investigação do assassinato de Samuel e avisa a Aline que ela colocou em risco a amiga jornalista para quem enviou a carta. Anely fica surpresa quando Andrade mostra a tela do computador com sua imagem na webcam. Irene tenta convencer Daniel a descobrir quem deu as sementes para Aline, a fim de conseguir a vaga de sucessor dos negócios do pai. Caio afirma para Angelina que é o sucessor de Antônio por direito. Daniel solicita a Lucinda um relatório de todas as transações comerciais do último mês da cooperativa. Daniel procura Aline.

Capítulo 06 - Sábado, 13 de maio

Daniel percebe que Aline pensa que foi ele quem lhe enviou as sementes. Daniel repara que a água do terreno de Aline é transparente, em comparação com a água barrenta das terras de Antônio. Ruan conta a Antônio que escutou Aline dizer a Jonatas que precisará pedir empréstimo. Andrade tenta chantagear Anely. Luigi se hospeda na pousada de Andrade e Lucinda. Daniel revela a Antônio que Ademir comprou as sementes para Aline. Cândida aconselha Caio a revelar a Aline o seu amor pela moça. Cândida conta a Caio um segredo da família do rapaz. Antônio orienta Franco a conceder o empréstimo para Aline, pedindo como garantia as terras dela. Lucinda nota o tratamento irônico de Andrade com Anely. Aline aceita fazer o empréstimo dando as terras como garantia ao banco. Jonatas interrompe a conversa entre Aline e Daniel.