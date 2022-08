Taís Araújo dá spoilers de sua personagem em 'Cara e Coragem': ''Nada de fofoca pela metade!''

Sem papas na língua, Taís Araújo revelou um spoiler sobre o rumo de sua personagem em 'Cara e Coragem'

Nesta terça-feira, 16, Taís Araújo (43) usou suas redes sociais para dar um spoiler daqueles sobre a sua personagem em Cara e Coragem, atual novela das 19h. A atriz gravou um vídeo no camarim dos estúdios Globo e lá revelou que Clarice, personagem que foi dada como morta nos primeiros capítulos da trama, está viva!

A atriz adiantou a novidade para os fãs, mas disse que a revelação só irá ao ar no início da próxima semana: "Eu tenho uma novidade gigantesca pra contar pra vocês! Clarice está viva! Sim, ela está viva, ela armou um mega plano e ela tem uma cúmplice com ela. Mas isso só vai ao ar na segunda-feira, dia 22, mas já contei a novidade pra vocês... Clarice não morreu!", falou ela no vídeo, muito animada.

Na legenda, ela ainda completou escrevendo: "Agora sim, nada de fofoca pela metade! Era spoiler que vocês queriam? Então toma!".

Rapidamente, o post da artista se encheu de comentários de fãs empolgados com a novidade: "Estamos prontos pra lhe receber de volta!", escreveu um. "Que babado!", falou outro. "Sabia! Sabia! Já quero esse capítulo!", disse um terceiro.

Alguns atores da trama como André Luiz Franbach (25), Kiko Mascarenhas (57) e Claudia Di Moura (57) também não se aguentaram e deixaram seus comentários muito felizes com o retorno inesperado da personagem.

Vale lembrar na trama Taís também da vida a Anita, sósia de Clarice que ainda esconde muitos mistérios do público.

Confira o vídeo que Taís Araújo publicou revelando um spoiler de sua personagem em Cara e Coragem:

