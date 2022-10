Sophie Charlotte e Letícia Colin soltam a voz para abertura de ‘Todas as Flores’

TODAS AS FLORES

Nos bastidores da novela ‘Todas as Flores’, as protagonistas Letícia Colin e Sophie Charlotte soltam a voz e regravam a música ‘As Rosas não Falam’ para a abertura

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 15h29

A novela ‘Todas as Flores’, escrita por João Emanuel Carneiro, estreia na próxima quarta-feira, dia 19, no Globoplay e já promete uma trama repleta de histórias de amor, vingança e superação. A história de Maíra (Sophie Charlotte, 33) é um dos eixos principais, assim como a da irmã e uma das vilãs, Vanessa (Letícia Colin, 32), filhas de Zoé, que também é uma das vilãs da história, vivida por Regina Casé (68). Mas além de ótimas atrizes, as duas também mostraram que são boas na cantoria e gravaram um sucesso de Cartola para a abertura da novela.

Ambas dão voz para uma versão linda da música “As Rosas não Falam”, de Cartola, e o Globoplay soltou um spoiler dos bastidores dessa gravação. Confira o vídeo:

Letícia Colin fala sobre sua personagem Vanessa, de ‘Todas as Flores’

Letícia Colin já falou nas redes sociais sobre viver novamente um par romântico em uma novela com Caio Castro (33) e escreveu: “E esse par romântico que está de volta? Só que talvez dessa vez ele seja um pouquinho menos romântico.”, frase que diz muito sobre a sua personagem Vanessa.

A atriz falou alguns detalhes sobre a personalidade de Vanessa: “Vanessa é uma alpinista social. Ela é muito manipuladora, ardilosa, estrategista, inteligente e sensual. Tudo que ela pode usar de recursos para conseguir o que ela quer, ela faz. Ela não tem limites.”, explicou.

“Todo mundo tem dentro de si um vilão em potencial. Ela tem um encantamento com a irmã porque essa irmã é tudo que ela jamais vai conseguir ser. Sou a favor que ela seja punida porque ela beira a psicopatia e é muito perigosa”, completou a atriz.

Letícia também explicou o que sente interpretando uma personagem desse estilo: “Eu estou amando fazer vilã. Primeiro, eu tive muita dificuldade de dizer as atrocidades que a Vanessa diz. Ela é o contrário de tudo que eu acredito no mundo, ela é muito egoísta.”