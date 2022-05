Sophia Valverde já tem data para voltar às gravações de Poliana Moça

A protagonista de Poliana Moça, Sophia Valverde irá retornar para as filmagens depois de passar por cirurgia

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 20h02

A protagonista de Poliana Moça, Sophia Valverde, já tem data para retornar às gravações da novela do SBT !

De acordo com o que foi revelado pelo site Notícias da TV nesta segunda-feira, 23, a atriz irá voltar para as filmagens da novela no dia 1º de junho.

Após passar por uma cirurgia, a jovem está bem e pronta para voltar a trabalhar. Em um post feito em seu Instagram após a operação, Sophia não escondeu a vontade de retornar para as gravações da novela: "Logo estou de volta e fazendo o que eu mais amo fazer. Já tô morrendo de saudades, viu?".

Na semana passada, a intérprete de Poliana passou por uma cirurgia para retirar um nódulo com dois centímetros no seio.