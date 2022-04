Sérgio Guizé assume papel de Romulo Estrela na próxima novela das seis

Ator Sérgio Guizé assume protagonista antes reservado para Romulo Estrela em 'Mar do Sertão', a próxima novela das seis

26/04/2022

O ator Sérgio Guizé (41) já tem um novo trabalho em vista na telinha ao ser escalado para protagonizar a próxima novela das seis da Globo.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o artista assumirá o papel de mocinho no lugar de Romulo Estrela (38), que deixou o elenco de Mar do Sertão para atuar no horário das 21 horas da plim plim.

No folhetim que substituirá Além da Ilusão em breve no canal, Guizé fará parte de um triângulo amoroso com os personagens de Renato Góes (35) e Isadora Cruz (22).

Gravações no Nordeste

As gravações da nova novela escrita pelo autor Mário Teixeira estão previstas para serem iniciadas no final do mês de maio e acontecerão na região Nordeste do país.