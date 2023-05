Senhora do Destino: Bárbara Borges relembra personagem lésbica e confessa medo

Em entrevista à CARAS, Bárbara Borges confessou que temia rejeição de personagem lésbica em Senhora do Destino

A atriz Bárbara Borges (44), que está no ar com a reprise da novela Senhora do Destino, no Canal Viva, revelou que teve muito medo de sua personagem ter um final trágico na trama de Aguinaldo Silva, por conta do romance lésbico.

Em depoimento à CARAS Brasil, a vencedora de A Fazenda 14 relembrou como a temática era pouco abordada na época e, por conta disso, a emissora foi muito pioneira em contribuir socialmente.

"Meu único receio era o de ter uma rejeição ao ponto de Jenifer e Eleonora serem retiradas da trama, não só pelo meu trabalho, mas por entender a contribuição na sociedade que a obra estava entregando naquele momento", disse.

Passados quase 20 anos da estreia de Senhora do Destino, Bárbara faz questão de ser uma aliada da causa LGBTQIA+. Consciente do local que ocupa, a artista disse que tenta usar sua visibilidade para discutir, quando necessário, sobre a pauta.

"Tenho muito cuidado para não me apropriar de um lugar de fala que não é meu, mas a minha audiência, meu alcance e canais estão sempre abertos para defender positivamente os direitos e espaços da comunidade LGBTQIA+", afirmou.

"Sou a favor do amor, do respeito, do direito de conquistas de qualquer ser humano. E isso tudo que estou falando não é sobre a comunidade LGBTQIA+, falo sobre todas as comunidades pertencentes a um grupo de minorias", disse.

Leia também:Bárbara Borges esclarece boatos e revela por que não beijou Iran Malfitano em A Fazenda 14

Vale lembrar que, em recente entrevista à CARAS, a atriz Mylla Christie, que interpretou o par romântico de Bárbara em Senhora do Destino, também confessou que na época temia sofrer algum tipo de corte da novela.

" Era um risco. A gente foi avisado que elas poderiam morrer a qualquer momento . Eles tiveram toda essa preparação de dizer que poderia não dar certo. Falei: 'A gente vai encarar esse desafio'", disse ela, que completou: "Eu encarei com coragem, vamos ver o que vai dar. Eu não sabia que iria ser tanto sucesso".