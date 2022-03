Sem saber jogar, Paula dá vexame durante pênalti em 'Quanto Mais Vida, Melhor'

No corpo de Neném, empresária Paula dá vexame durante pênalti na novela 'Quanto Mais Vida, Melhor'

CARAS Digital Publicado em 25/03/2022, às 11h29

As grandes trapalhadas dos protagonistas da novela Quanto Mais Vida, Melhor, serão cada vez mais frequentes na segunda fase da história.

Nos próximos capítulos do folhetim da TV Globo, no corpo do craque Neném (Vladimir Brichta), Paula (Giovanna Antonelli) passará muita vergonha durante uma partida.

Na trama das 19 horas, a famosa empresária será escalada para um jogo do América e tentará aprender algo com as filhas do atleta para não dar vexame.

Falta de habilidade

Apesar disso, a mocinha da novela se dará mal durante uma aula para bater pênalti e provocará desconfiança em muita gente por sua falta de habilidades no futebol.