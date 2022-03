Segundo capítulo de 'Pantanal' bomba e ultrapassa audiência de jogo do Brasil

Segundo capítulo do remake de 'Pantanal' bomba na Globo e ultrapassa a audiência de jogo da seleção do Brasil

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 14h32

O segundo capítulo da nova versão da novela Pantanal, obra clássica do escritor Benedito Ruy Barbosa (90) aumentou o ibope da TV Globo.

De acordo com os dados divulgados pelo site Notícias da TV, a nova trama das 21 horas fez bonito e deu mais audiência do que o jogo do Brasil em eliminatórias para a Copa do Mundo.

Na noite desta terça-feira, 29, a partida de futebol registrou uma média de 26,4 pontos na Grande São Paulo, enquanto o folhetim rural marcou 27,7 pontos.

BBB 22 em baixa!

Logo em seguida, o BBB 22 que teve mais um paredão na casa, teve números inferiores do que nas últimas semanas, alcançando uma média de 22,0 pontos. Quem saiu do jogo foi o Lucas (31), do time Pipoca.