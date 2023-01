Regina Casé posta foto com Fabio Assunção: 'Saudade de dar risada com você'

Novelas / Saudades

Regina Casé posta foto com Fabio Assunção: 'Saudade de dar risada com você'

Regina Casé compartilhou uma foto junto com Fabio Assunção, com quem contracenou em "Todas as Flores", da Globoplay

CARAS Digital Publicado em 17/01/2023, às 18h21

Regina Casé compartilha clique ao lado de Fábio Assunção - Foto: Reprodução / Instagram