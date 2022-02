Santiago surta ao descobrir que foi roubado em 'Um Lugar ao Sol'

Empresário Santiago surta ao descobrir que foi roubado na novela 'Um Lugar ao Sol'

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 11h00

Após passar anos sendo roubado em sua própria empresa, um dos personagens centrais da novela Um Lugar ao Sol finalmente saberá de toda a verdade.

Nos próximos capítulos da trama das 21 horas, o empresário Santiago (José de Abreu) armará um plano e agirá escondido para desmascarar Túlio (Daniel Dantas).

No folhetim da TV Globo, o milionário descobrirá os desvios financeiros gigantescos feitos pelo ex-genro com Ruth (Pathy Dejesus) depois de contratar uma auditoria.

Punição

Em seguida, Santiago prometerá se vingar na novela das nove da Globo, punindo todo mundo que o enganou na Rede Redentor. "Me roubando há anos...", desabafará ele com as filhas.