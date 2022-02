Saiba tudo sobre o último capítulo de 'Nos Tempos do Imperador'

Veja tudo o que vai acontecer no último capítulo da novela 'Nos Tempos do Imperador'

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 13h47

Na noite desta sexta-feira, 4, será exibido na telinha da Globo, o último capítulo da novela Nos Tempos do Imperador, que dará lugar para a inédita Além da Ilusãona próxima semana.

De acordo com o site Notícias da TV, o desfecho do folhetim de época contará com muita aventura, drama e romance, ingredientes sempre tradicionais nas obras das 18 horas da emissora.

O público de casa vai conferir a derrota do vilão Tonico (Alexandre Nero) que será encurralado e baleado. Já Nélio (João Pedro Zappa) e Dolores (Daphne Bozaski) terão um final feliz na história.

Surpresas dos autores

"Samuel já casou com a Pilar, mas para ele ter a vida dele com ela, vai ter que provar a inocência dele (na acusação de assassinato do próprio pai). Isso a gente está guardando para o fim. E vamos ter um novo casal aparecendo aí", afirmou Thereza Falcão, uma das autoras da novela que terminará de apresentar a saga de Dom Pedro (Selton Mello) na telinha.