Saiba quem serão os quatro protagonistas da próxima novela das sete

Veja que atores serão os quatro protagonistas de 'Cara e Coragem', a nova novela das sete da TV Globo

22/04/2022

Em sua reta final na telinha, a novela Quanto Mais Vida, Melhor, em breve será substituída pela comédia romântica Cara e Coragem.

Na nova trama das 19 horas da TV Globo, quatro protagonistas bem diferentes terão a grandiosa missão de encantar o público de casa a partir do mês de maio.

São eles: os dublês de ação Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado), a empresária Clarice Gusmão (Taís Araujo) e o instrutor de parkour Ítalo (Paulo Lessa), cujos destinos se entrelarão no folhetim.

Cara e Coragem

Com ares de comédia romântica e aventura, com pitadas de ação e mistérios, Cara e Coragem foi criada e escrita por Claudia Souto, e conta com a direção artística de Natalia Grimberg. Prevista para o próximo mês, a novela apostará na história de uma dupla de dublês para fisgar os telespectadores.

Veja o quarteto de protagonistas!

