Saiba qual será o papel de Rodrigo Lombardi na novela Mania de Você

Em 'Mania de Você', próxima novela das nove, Rodrigo Lombardi substituirá outro ator escalado anteriormente; saiba detalhes

Prevista para estrear no segundo semestre deste ano, 'Mania de Você', próxima novela das nove da TV Globo, sofreu uma alteração em seu elenco. Isso porque o ator Murilo Benício, escalado para interpretar o pai da personagem Luma (Agatha Moreira), não conseguirá retornar ao horário nobre da emissora neste momento.

Com isso, o autor João Emanuel Carneiro convidou Rodrigo Lombardi para integrar o elenco do novo folhetim. De acordo com informações do jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo, o artista sempre foi o primeiro nome cogitado para substituir Murilo Benício.

Em 'Mania de Você', Rodrigo fará novamente uma parceria com Agatha Moreira. Os dois já interpretaram pai e filha em 'Verdades Secretas' (2015). Além disso, o ator será par romântico de Adriana Esteves.

Outros nomes como Chay Suede, Nicolas Prattes, Gabz, Mariana Ximenes e Ângelo Antônio também estão confirmados no elenco da novela. Ainda sem data marcada para estreia, a nova obra de João Emanuel Carneiro entrará na grade da Globo como substituta do remake de 'Renascer'.

Vale lembrar que Rodrigo Lombardi está longe das novelas desde sua participação na novela 'Travessia' (2022). Na trama, escritra por Gloria Perez, ele interpretou Moretti, pai biológico de Chiara (Jade Picon).

Mariana Ximenes celebra escalação em 'Mania de Você'

A atriz Mariana Ximenes poderá ser vista atuando novamente nas telinhas em breve! Após interpretar a vilã Gilda em 'Amor Perfeito' (2023), a artista recebeu um convite especial do autor João Emanuel Carneiro para integrar o elenco de 'Mania de Você', próxima novela das nove da TV Globo.

Mariana fará seu retorno ao horário nobre da emissora após 14 anos. Sua última aparição em uma trama das nove foi em 'Passione', em 2010. No novo folhetim, que substituirá o remake de 'Renascer', exibido atualmente na grade da Globo, a famosa dará vida a personagem Isis, casada com Henrique (Antonio Saboia) e nora de Berta (Eliane Giardini).

Em entrevista à colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, Mariana Ximenes não escondeu a felicidade por realizar mais uma parceria com o autor de 'Mania de Você'. "Receber este convite foi uma alegria enorme porque o João Emanuel é um amigo querido e um dos autores brasileiros que mais admiro. Com ele, tive ótimas e criativas experiências", declarou ela.