Roni passará dos limites para ter a vida de Neném em 'Quanto Mais Vida, Melhor'

Vilão Roni passará dos limites para ter a vida do irmão Neném na novela 'Quanto Mais Vida, Melhor'

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 12h06

Um dos piores vilões da novela Quanto Mais Vida, Melhor passará dos limites na reta final da obra de Mauro Wilson.

Nos próximos capítulos do folhetim da TV Globo, o ambicioso Roni (Felipe Abib) fará de tudo para pegar a vida de Neném (Vladimir Brichta) para ele na história.

Na trama das 19 horas, sem escrúpulos, o personagem estará cada vez mais obcecado pelo irmão. O ex-presidiário ainda tentará conquistar Tina (Agnes Brichta) e Bianca (Sara Vidal), as duas filhas do jogador de futebol.

Relação com os familiares

Roni copiará a maneira com que o esportista trata as herdeiras para forjar uma relação com elas na novela das sete, se aproximando da família e assumindo o papel de Neném na casa.