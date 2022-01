Rômulo Estrela será o protagonista de trama das 18 horas

Ator Rômulo Estrela acerta com a Globo para estrelar nova trama das 18 horas

CARAS Digital Publicado em 30/01/2022, às 11h40

Sucesso em Verdades Secretas 2, o ator Rômulo Estrela (37) já acertou com a Globo e irá estrelar uma novela na faixa das 18 horas.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o artista será o protagonista de Mar do Sertão, escrita por Mario Teixeira e com direção artística de Vinícius Coimbra.

Trama central

Prevista para o mês de agosto deste ano, ocupando o lugar de Além da Ilusão, a trama narrará a história de um homem dado como morto que, ao reaparecer, encontrará a mulher amada casada com outro homem.

A história se passará em uma cidade fictícia entre Bahia, Minas Gerais e Goiás, além de também contar com cenas filmadas no Rio de Janeiro.