Rodrigo Lombardi mostra seu visual para nova novela das 9

O ator Rodrigo Lombardi mostrou o visual de seu personagem para a novela Travessia, que vai substituir Pantanal

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 20h27

Nesta quarta-feira, 31, o ator Rodrigo Lombardi (45) mostrou em suas redes sociais o visual que seu novo personagem terá para a nova novela das nove da Globo, Travessia, escrita por Gloria Perez.

Na legenda, Rodrigo Lombardi colocou: “Morettiando por aí… #travessia”.

O visual do ator chamou a atenção dos fãs, que o elogiaram nos comentários de sua publicação no Instagram. Uma fã disse: “A oitava maravilha do mundo”. Outra colocou: “Moretti vai ser um combo de Caio/Raj/Théo”, relembrando personagens icônicos de Rodrigo.

Veja a publicação de Rodrigo Lombardi que chamou a atenção dos fãs o visual de seu novo personagem na novela das nove da Globo, Travessia:

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Lombardi (@rodrigolombardi)

Rodrigo Lombardi posta foto rara com filho

O ator Rodrigo Lombardi decidiu usar suas redes sociais para mostrar seu filho, Rafael (14), publicando uma rara foto ao lado do pequeno. Na postagem, pai e filho aparecem fazendo caretas para as câmeras, mostrando toda a sintonia dos dois.

Na legenda, o papai apaixonado se derreteu pelo menino e ainda destacou a saudade que está sentindo dele: "Saudade de você! Todo dia, toda hora! Te amo! Pra sempre! Infinito e além!".

Prontamente, os seus fãs e seguidores do artista passaram a comentar no post: "Que lindos!", disse um. "Meus amores!", falou outro. "É um amor verdadeiro!", escreveu um terceiro.

Veja a foto rara postada por Rodrigo Lombardi ao lado de seu filho Rafael